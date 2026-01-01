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Вокалист BUCKCHERRY: «Мы как будто на собственном островке»



JOSH TODD в недавнем интервью затронул тему олдскульного рок-н-ролльного вайба калифорнийской группы и ее приверженности традиционному подходу, благодаря которому BUCKCHERRY на протяжении почти трех десятилетий могли делить сцену с самыми разными коллективами:



«Всю свою карьеру мы как будто существовали на собственном острове. Уже 27 лет, 11 альбомов за плечами. И кто бы мог подумать, что, просто играя традиционный рок-н-ролл, мы окажемся группой, которая не вписывается ни в один из существовавших тогда рок-жанров?



Когда мы появились, в моде были рэп-рок-группы и то, что я называю shoegazer rock — парни в очках Buddy Holly, которые стоят и смотрят себе под ноги. А мы появились и оказались совершенно другими. При этом у нас были песни, которые работали на радио, и вуаля — у нас получилась отличная карьера».



После того как интервьюер отметил, что в последние годы BUCKCHERRY часто гастролируют вместе с рокерами 1980-х вроде Tom Keifer из CINDERELLA, SCORPIONS и SKID ROW, Josh сказал:



«Забавно, но многие музыканты из той волны 80-х, которые до сих пор гастролируют, всегда хотят выступать с нами в одной обойме. Нас очень часто записывают в эту категорию, хотя наш дебютный альбом вышел только в 1999 году.



При этом мы можем спокойно играть и с любыми современными active rock-группами. Мы всё это делаем. И это здорово. Мы вписываемся практически в любой состав участников фестиваля или тура и просто немного подстраиваем сет-лист под конкретную ситуацию. Ну и все это очень весело!»







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