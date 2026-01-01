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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
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*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
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Buckcherry

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24 июн 2026 : 		 Концертное видео BUCKCHERRY

21 июн 2026 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Мы как будто на собственном островке»

9 апр 2026 : 		 У BUCKCHERRY есть уже семь песен

6 апр 2026 : 		 BUCKCHERRY планируют альбом на 2027 год

7 фев 2026 : 		 Концертное видео BUCKCHERRY

25 сен 2025 : 		 Видео с текстом от BUCKCHERRY

9 июл 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 июл 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Мне не по нраву пустышки»

14 июн 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

11 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «В наших песнях всегда есть место AC/DC»

5 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Нас не особо затронуло повышение цен на билеты»

20 май 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY: «Мы были одной из последних, если не последней рок-н-ролльной группой, которая получила двойную платину»

18 май 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Медитация — сила!»

13 май 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 апр 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

19 мар 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY о работе над альбомом

25 фев 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

6 дек 2024 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

20 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY готовят десять песен

18 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают новую музыку весной

12 ноя 2024 : 		 Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой

6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»
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Концертное видео BUCKCHERRY



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"Blackout", новое концертное видео группы BUCKCHERRY, доступно для просмотра ниже. Съемки клипа проходили на фестивале Rock The Mountains 2025.




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