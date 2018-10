сегодня



Профессиональное видео с выступления DECAPITATED Профессиональное видео с выступления DECAPITATED, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2014, доступно для просмотра ниже



Сет-лист:



Intro / "404"

"Post (?) Organic"

"A View From A Hole"

"Carnival Is Forever"

"Pest"

"Spheres Of Madness"

"Homo Sum"











