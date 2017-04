сегодня



DECAPITATED выпустят новый альбом в июле DECAPITATED 7 июля на Nuclear Blast выпустят свой новый альбом, получивший название "Anticult".



Трек-лист:



01. Impulse

02. Deathvaluation

03. Kill The Cult

04. One-Eyed Nation

05. Anger Line

06. Earth Scar

07. Never

08. Amen



Официальное видео на песню "Never" доступно для просмотра ниже.











