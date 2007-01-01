13 сен 2017



DECAPITATED в суде The Spokane Police Department's Special Victim's Unit (SVU) объявили о розыске дополнительных свидетелей, которые могут пролить свет на события, произошедшие в ночь с 31 на первое, когда участники DECAPITED, предположительно, изнасиловали женщину в туровом автобусе.



Все музыканты — Michal Lysejko, 31, Waclaw Kieltyka, 35, Rafal Piotrowski, 31, Hubert Wiecek, 30 — предстали перед судьей 12 сентября в Лос-Анджелесе, согласившись на экстрадицию в Вашингтон, сообщают KABC.















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