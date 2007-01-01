DECAPITATED в суде

The Spokane Police Department's Special Victim's Unit (SVU) объявили о розыске дополнительных свидетелей, которые могут пролить свет на события, произошедшие в ночь с 31 на первое, когда участники DECAPITED, предположительно, изнасиловали женщину в туровом автобусе.
Все музыканты — Michal Lysejko, 31, Waclaw Kieltyka, 35, Rafal Piotrowski, 31, Hubert Wiecek, 30 — предстали перед судьей 12 сентября в Лос-Анджелесе, согласившись на экстрадицию в Вашингтон, сообщают KABC.
father
По законам жанра сейчас в студии (т.е. в комментах) должна появиться женщина, чтобы высказать свою точку зрения на происходящее.
Интересно, представительницы слабого пола вообще заходят в новости о Decapitated? Если эти представительницы вообще есть на сайте:)
scdcdcvfc
artem.nikolaev
Попкорн наготове!!;
father
artem.nikolaev
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