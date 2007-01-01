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*Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании [94]
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*METALLICA представила новую песню [17]
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*Decapitated*



15 сен 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

15 сен 2017 : 		 DECAPITATED: «Мы не насильники и никого не похищали»

13 сен 2017 : 		 DECAPITATED в суде

12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

10 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED арестованы в США

21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах DECAPITATED

7 июл 2017 : 		 Новая песня DECAPITATED

30 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DECAPITATED

21 июн 2017 : 		 Новое видео DECAPITATED

3 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

27 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

19 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

28 апр 2017 : 		 DECAPITATED выпустят новый альбом в июле

28 июн 2016 : 		 DECAPITATED планируют судиться с лейблом

26 май 2016 : 		 Концертное видео от DECAPITATED

31 мар 2016 : 		 DECAPITATED на Last.fm

22 янв 2016 : 		 Новое видео DECAPITATED

25 окт 2014 : 		 DECAPITATED опять попали в аварию

4 окт 2014 : 		 Новое видео DECAPITATED

26 сен 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED доступен для прослушивания

22 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

22 сен 2014 : 		 Видео с текстом от DECAPITATED

10 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

4 авг 2014 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июл 2014 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

11 июл 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED выйдет в сентябре

17 мар 2014 : 		 DECAPITATED нашли барабанщика

4 июл 2013 : 		 Новое видео DECAPITATED

12 дек 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED выйдет в декабре

6 дек 2012 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

1 сен 2012 : 		 Из DECAPITATED ушел барабанщик

2 июл 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED

12 июн 2012 : 		 DECAPITATED ищут нового басиста

26 апр 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

20 мар 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

11 дек 2011 : 		 Тур в честь вокалиста DECAPITATED

4 ноя 2011 : 		 DECAPITATED едва не погибли в авиакатастрофе

28 июн 2011 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июн 2011 : 		 Превью нового альбома DECAPITATED

14 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома DECAPITATED

10 май 2011 : 		 Название нового альбома DECAPITATED

15 фев 2011 : 		 DECAPITATED записывают новый альбом

22 янв 2011 : 		 DECAPITATED отправятся в студию в следующем месяце

20 июл 2010 : 		 Два альбома DECAPITATED вышли на виниле

20 ноя 2009 : 		 Новый состав DECAPITATED

22 окт 2009 : 		 DECAPITATED анонсировали первые концерты за три года

31 июл 2009 : 		 Новый барабанщик DECAPITATED

23 мар 2009 : 		 Гитара DEICIDE/OBITUARY будет продана с аукциона в пользу семьи вокалиста DECAPITATED

10 мар 2009 : 		 Гитарист DECAPITATED ищет новых музыкантов

9 янв 2009 : 		 Семья вокалиста DECAPITATED ищет пожертвования

17 окт 2008 : 		 Новости о здоровье вокалиста DECAPITATED

15 авг 2008 : 		 Новости от DECAPITATED

15 май 2008 : 		 DECAPITATED : подробности о DVD "Human's Dust"

15 мар 2008 : 		 DECAPITATED выпустят свой первый DVD

26 фев 2008 : 		 DECAPITATED: вокалист идёт на поправку

24 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новости о состоянии вокалиста

15 ноя 2007 : 		 DECAPITATED заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

6 ноя 2007 : 		 Вокалист DECAPITATED перевезен в польскую больницу

4 ноя 2007 : 		 DECAPITATED работают над трибьютом погибшему барабанщику

3 ноя 2007 : 		 Музыканты о смерти ударника DECAPITATED

2 ноя 2007 : 		 Умер ударник DECAPITATED

1 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новые подробности об аварии

31 окт 2007 : 		 Бывший басист DECAPITATED: "Сейчас я в мыслях с ребятами и их семьями"

30 окт 2007 : 		 DECAPITATED попали в аварию

6 сен 2007 : 		 DECAPITATED переиздают альбом "Winds Of Creation" с бонусным DVD

30 июл 2006 : 		 Видеоклип DECAPITATED "Day 69" в сети

22 июл 2005 : 		 DECAPITATED собираются в студию

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|||| 15 сен 2017

Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

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Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal "Darski опубликовал сообщение на официальной странице относительно случившегося с DECAPITATED:

«…И справедливость для всех?

Туровая жизнь может быть безумной в любой момент. Я НЕ был в туровом автобусе DECAPITATED. Я ни с кем не говорил и я не знаю, кто вовлечен в процесс. Я не хочу спекулировать на этом, но то, что я вынес из своего опыта туровой жизни — это то, что люди сложные.

Лично я никогда не принуждал никого заниматься со мной сексом и в этом вопросе не должно быть НИКАКОГО СНИСХОЖДЕНИЯ. Но я знаю ребят из DECAPITATED и исходя из своего опыта могу сказать, что они хорошие, увлеченные и серьезно вкалывающие ребята.

ЕСЛИ они совершили преступления, то за это будут и последствия, но пожалуйста учтите, что пока мы слушали мнение лишь одной из сторон. Так что, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте вдох, досчитайте до десяти и ПОДУМАЙТЕ прежде начнете обвинять, мироточить и судить их публично за то, что они, быть может, и не делали!

Я был арестован, я сидел сутки в русской тюрьме, когда мой паспорт и телефон был конфискован. Я знаю эти ощущения и могу только представить уровень травмы и паники моих друзей и всех тех, кто вовлечен в процесс.

Я искренне надеюсь, что все закончится хорошо и как можно скорее, а они вернуться домой в целости и безопасности.

Хвосты пистолетом!»

BEHEMOTH Frontman Urges Public To Reserve Judgment In DECAPITATED Rape Case



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Altair21
15 сен 2017, 19:29		Правильно говорит, тут ещё надо разобраться что к чему. Но что-то всё таки было, они сами это не отрицают

YNWA
15 сен 2017, 20:28		""""Но что-то всё таки было, они сами это не отрицают"""

DECAPITATED - Хотя мы и не идеальные люди, мы не похитители, не насильники и не преступники.

Вааще не отрицают, ну.

Altair21
15 сен 2017, 23:11		Они не отрицают, что кто-то у них там был и с кем-то там кто-то шпёхался, вот я о чём.

HailtoSlave
15 сен 2017, 23:34		американские законы это пиздец просто, там если глянул не так, могут за попытку изнасилования уже судить, а тут была в туровом автобусе, и потрогали за сиськи. Все, баста.

Altair21
15 сен 2017, 23:40		Ну да, в этом плане ты прав

Red One
16 сен 2017, 00:14		какой-то грамотей в ньюсмейкерах на дарксайде завелся, ошибки второкласcника: вернуТСя (что сделают). Про запятые уж молчу.


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