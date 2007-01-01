15 сен 2017



Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal "Darski опубликовал сообщение на официальной странице относительно случившегося с DECAPITATED:



«…И справедливость для всех?



Туровая жизнь может быть безумной в любой момент. Я НЕ был в туровом автобусе DECAPITATED. Я ни с кем не говорил и я не знаю, кто вовлечен в процесс. Я не хочу спекулировать на этом, но то, что я вынес из своего опыта туровой жизни — это то, что люди сложные.



Лично я никогда не принуждал никого заниматься со мной сексом и в этом вопросе не должно быть НИКАКОГО СНИСХОЖДЕНИЯ. Но я знаю ребят из DECAPITATED и исходя из своего опыта могу сказать, что они хорошие, увлеченные и серьезно вкалывающие ребята.



ЕСЛИ они совершили преступления, то за это будут и последствия, но пожалуйста учтите, что пока мы слушали мнение лишь одной из сторон. Так что, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте вдох, досчитайте до десяти и ПОДУМАЙТЕ прежде начнете обвинять, мироточить и судить их публично за то, что они, быть может, и не делали!



Я был арестован, я сидел сутки в русской тюрьме, когда мой паспорт и телефон был конфискован. Я знаю эти ощущения и могу только представить уровень травмы и паники моих друзей и всех тех, кто вовлечен в процесс.



Я искренне надеюсь, что все закончится хорошо и как можно скорее, а они вернуться домой в целости и безопасности.



Хвосты пистолетом!»







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