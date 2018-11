сегодня



Вокалист DREAM THEATER : «Каждый трек на новом альбоме уникален»



Lotsofmuzik недавно поговорили с вокалистом DREAM THEATER James'ом LaBrie — небольшие выдержки доступны ниже.



Для нового альбома вы решили собраться в изолированном здании и поработать вместе над альбомом. Когда я услышал об этом, я не мог не думать о старых альбомах LED ZEPPELIN, когда они собирались вместе в Headley Grange и сочиняли и записывали всё это. Кто-нибудь проводил подобные параллели?



«Я думаю, что в первую очередь John Petrucci [гитара], John Myung [бас] и я вспомнили тот последний раз, когда мы делали это как группа — когда мы записывали альбом "Images And Words". Мы были в BearTracks Studios в северной части штата Нью-Йорк, и мы все жили в этом доме. Это было около 10 минут от студии в Tomkins Cove. Так назывался город, в котором мы жили, и мы все жили вместе в этом доме на протяжении всей записи. Поэтому мы всё вспоминали о тех временах, и было здорово вновь вернуться к такому. Это было похоже на летний лагерь, но в то же время ты продюсируешь новый альбом, новый материал. И это было круто, потому что, как я считаю, это позволило нам обмениваться идеями всем вместе, и медленно, но верно, мы сформировали их в законченные песни. Иногда мы просто расслаблялись, сидели друг с другом, и чаще всего разговор возвращался к музыке, к тому, где всё происходит, как мы себя чувствуем, и к тому направлению, в котором всё идёт, и, возможно, даже фокусировался на какой-то конкретной песне в тот момент, когда мы над ней работали. Так что это круто, потому что всё это... Не позволяет вам много отвлекаться, не так ли? Ты не скроешься от этого, но ты в этом окружении, и ты там. Практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю».



Вы уже раскрыли названия нескольких песен: "Fall Into the Light", "Paralized", "At Wit's End" и "Barstool Warrior". Каков был ваш вклад в эти темы, вы принимали участие в создании музыки или только в создании текстов?



«Только тексты песен. Я всё время там находился, наблюдая за музыкой, и если что-то казалось мне немного странным, я говорил об этом. Но то, сколько раз я это делал, не имеет значения и не стоит упоминания. Когда пришло время сочинять мелодии к песням, в которые я был вовлечён, я написал тексты к трём песням. И у нас была дискуссия о том, что я участвую и являюсь частью процесса, чтобы я мог слушать и оценивать, куда мы идём, где мы находимся, и каким будет конечный результат. Так что для меня всё было круто, потому что часть всего процесса с любой группой, когда она сочиняет материал, заключается в том, что вы все оставляете всё своё эго за дверью, вы откровенны друг с другом. Что было удивительно, так это то, как быстро всё шло. Я не знаю, разговаривали ли вы с кем-либо из других ребят, но я думаю, что общались с Jordan'ом [Rudess'ом, клавишные], и он, возможно, упомянул о том, что в итоге мы всё сделали за фактические 17 дней! Вот как плодотворно и быстро шла работа. Как я уже сказал, я написал тексты к трём песням, одна из которых является бонус-треком на альбоме. Я думаю, всё вышло именно так, как мы и хотели, и так, как мы обсуждали в преддверии фактической работы в студии, до того, как начали серьёзно всё сочинять».



И похоже, что вы применили тот же подход, как и при создании одноимённого альбома, в том смысле, что песни стали немного более прямолинейными, не обязательно короче, но более органичными.



«Да, всё так и есть. Наш последний альбом был очень концептуальным и очень театральным. Так что речь шла о том, чтобы вернуться назад и охватить или инкапсулировать наши истоки, то, откуда мы пришли, наши изначальные влияния, и то, что всё значит для каждого из группы. И также мы пытались угнаться за чем-то более органичным, а затем, в конечном счёте, создать нечто такое, о чем мы можем сказать, что каждая из песен отражает нас самих, и то, кем мы являемся. Они всегда должны не вызывать сомнения, что это — DREAM THEATER. Однако у нас было ощущение, что мы создаём нечто большее, чем то, что было сделано нами ранее. Считаю, что когда все услышат эти песни, они скажут: "Вау!" Я считаю, что каждый трек очень, очень захватывающий и совершенно уникальный!»















