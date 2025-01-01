Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 38
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
The Who

14 сен 2025 : 		 Вскрытие THE WHO

7 сен 2025 : 		 RUDY SARZO, BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE записали кавер-версию THE WHO

2 сен 2025 : 		 71 нереализованный трек от THE WHO

17 июн 2025 : 		 Вокалиста THE WHO посвятили в рыцари

17 апр 2025 : 		 THE WHO уволили барабанщика?

3 апр 2025 : 		 Видео с выступления THE WHO

29 окт 2024 : 		 THE WHO «что-то готовят» на 2025

6 окт 2024 : 		 12 марок THE WHO

27 июн 2024 : 		 PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»

28 мар 2024 : 		 ROGER DALTREY с друзьями прошелся по Baba'м

27 мар 2024 : 		 Гитарист THE WHO: «AC/DC выпустили 50 альбомов, но все их альбомы были одинаковыми»

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз THE WHO выйдет весной

16 янв 2024 : 		 ROGER DALTREY о будущем THE WHO

12 дек 2023 : 		 Что готовит THE WHO будущее?

30 окт 2023 : 		 Новые релизы THE WHO выйдут в феврале

29 июл 2023 : 		 Шинейд О'Коннор выступает с THE WHO

19 июл 2023 : 		 Новый бокс-сет THE WHO выйдет осенью

29 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

13 мар 2023 : 		 ROGER DALTREY — о выпуске нового альбома THE WHO: «А есть ли смысл?»

5 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

1 ноя 2022 : 		 Новое видео басиста THE WHO

13 май 2022 : 		 Переиздания THE WHO выйдет летом

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления THE WHO

18 фев 2022 : 		 Винил THE WHO выйдет весной

15 ноя 2021 : 		 ROGER DALTREY — о новой музыке
Вскрытие THE WHO



THE WHO опубликовали ролик, рассказывающий о содержимом Who Are You (Super Deluxe Edition):

7 Audio CDs

CD 1: The original album newly remastered by Jon Astley at Close to the Edge.

CD 2: The "Who Are You" album, first mixed by Glyn Johns, rejected by the band, plus new mixes created by Steven Wilson

CD3: Early run-throughs, sessions and out-takes plus several demos by John Entwistle.

CD4: Previously unreleased tracks from the 1977 Shepperton studios rehearsals, including Keith Moon singing "I Saw Her Standing There" and Barbara Ann Plus a very early live version of "Who Are You" from Toronto, 1976.

CD5: Includes six tracks from the live concert at Shepperton for the filming of "The Kids Are Alright" documentary. Plus rehearsals with new drummer Kenney Jones for THE WHO's 1979 U.S. tour.

CDs 6 & 7: Live recordings from the 1979 U.S. tour, including tracks recorded at the Pontiac Silverdome, the Spectrum in Philadelphia and the Masonic Temple, Detroit, including a rare live version of John Entwistle's "Trick Of The Light"

Blu-ray: Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio 5.1, and PCM Stereo mixes created by Steven Wilson

Super Deluxe Edition Book

A 100-page hardback book with extensive sleeve notes by Matt Kent covering the period before and after the album's release, plus track-by-track details, and session notes, as well as sleeve notes by Steven Wilson on his remixes for Dolby Atmos. The book is lavishly illustrated with previously unpublished photographs, memorabilia, tape boxes and original print ads.

"Who Are You" Deluxe Edition

4-LP Set

This limited-edition deluxe vinyl box set features a four-LP set on 180-gram vinyl, including the original album newly remastered, plus live recordings from the 1979 U.S. tour. The lift-top box includes 1 LP in a single sleeve and 3 LPs in a triple gatefold sleeve, together with a 28-page soft cover book.

2-CD Set

The Deluxe 2CD set pairs the original album newly remastered with a CD of tracks taken from the studio sessions, demo recordings and live material.

The two discs are presented in an 8-panel digipak with a 16-page booklet.

"Who Are You" 1-LP Limited-Edition D2C Only Vinyl

This limited edition 180-gram yellow-colored vinyl 1-LP of Who Are You

Features the newly remastered album in a replica single sleeve.

"Who Are You" 1-LP Limited-Edition Half Speed Master Vinyl

This limited edition 180-gram 1/2 speed master 1-LP of Who Are You

Features the newly remastered album in a replica single sleeve.




