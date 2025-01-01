Вскрытие THE WHO

|
все новости группы
Великобритания
21 июл 2021 :
Документальный фильм THE WHO доступен для просмотра
6 май 2021 :
PETE TOWNSHEND: «Я не знаю, когда ждать нового альбома THE WHO»
14 апр 2021 :
THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе
22 мар 2021 :
Вышел ЕР THE WHO
1 мар 2021 :
В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков
13 окт 2020 :
THE WHO переиздают альбом
6 окт 2020 :
Видео с выступления THE WHO
21 сен 2020 :
Видео с текстом THE WHO
30 июн 2020 :
Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO
9 июн 2020 :
ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным
20 мар 2020 :
Постер THE WHO ушёл за £11,500
13 мар 2020 :
THE WHO отменили тур из-за коронавируса
24 янв 2020 :
Винилы THE WHO выйдут весной
24 дек 2019 :
Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»
16 дек 2019 :
Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет
28 ноя 2019 :
Гитарист THE WHO сдал назад
28 ноя 2019 :
Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»
25 ноя 2019 :
Концертное видео THE WHO 1982 года
23 ноя 2019 :
Новая песня THE WHO
23 ноя 2019 :
Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати
12 ноя 2019 :
PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене
20 окт 2019 :
THE WHO о туре
3 окт 2019 :
Новый сингл THE WHO
27 сен 2019 :
Вокалист THE WHO потерял голос
13 сен 2019 :
Новая песня THE WHO
15 янв 2019 :
THE WHO планируют новый альбом
1 авг 2018 :
Биография вокалиста THE WHO выйдет осенью
23 мар 2018 :
Вокалист THE WHO получил миллион за выступление на дне рождения
18 мар 2018 :
Вокалист THE WHO выпускает сольный альбом
22 фев 2018 :
Концертный релиз THE WHO выйдет весной
18 авг 2017 :
Трейлер нового релиза THE WHO
16 авг 2017 :
Видео с выступления THE WHO
2 авг 2017 :
Бокс-сет THE WHO выйдет осенью
21 июл 2017 :
THE WHO в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
22 апр 2016 :
Вокалист THE WHO о ситуации в AC/DC
29 фев 2016 :
Вокалист THE WHO записал классику PETE TOWNSHEND
6 ноя 2015 :
Новый концертный релиз THE WHO выйдет в ноябре
30 июн 2015 :
Фрагмент нового DVD THE WHO
7 май 2015 :
Лидер THE WHO представит симфоническую Quadrophenia
1 май 2015 :
Фрагмент нового DVD THE WHO
26 фев 2015 :
Лидер THE WHO переиздает сольные работы
10 фев 2015 :
Колыбельные от THE WHO
2 фев 2015 :
11 альбомов THE WHO выйдут на виниле
12 дек 2014 :
THE WHO: видео из тура
26 ноя 2014 :
Видео с текстом от THE WHO
30 сен 2014 :
Новая песня THE WHO
7 авг 2014 :
Участники METALLICA, JANE'S ADDICTION, KING'S X, DEATH ANGEL исполнили THE WHO
5 фев 2014 :
THE WHO запишут альбом
2 сен 2013 :
Делюкс-издание "Tommy" THE WHO выйдет в ноябре
17 дек 2012 :
Вокалист THE WHO упал на сцене
29 ноя 2012 :
Умер бывший менеджер THE WHO
9 ноя 2012 :
THE WHO представили новую сцену
13 сен 2012 :
Участники JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, DEF LEPPARD, DREAM THEATER на трибьюте THE WHO
27 авг 2012 :
"Live In Texas ’75" THE WHO выйдет в октябре
29 июн 2002 :
The Who – умер бассист.
сегодня
Вскрытие THE WHO
THE WHO опубликовали ролик, рассказывающий о содержимом Who Are You (Super Deluxe Edition):
7 Audio CDs
CD 1: The original album newly remastered by Jon Astley at Close to the Edge.
CD 2: The "Who Are You" album, first mixed by Glyn Johns, rejected by the band, plus new mixes created by Steven Wilson
CD3: Early run-throughs, sessions and out-takes plus several demos by John Entwistle.
CD4: Previously unreleased tracks from the 1977 Shepperton studios rehearsals, including Keith Moon singing "I Saw Her Standing There" and Barbara Ann Plus a very early live version of "Who Are You" from Toronto, 1976.
CD5: Includes six tracks from the live concert at Shepperton for the filming of "The Kids Are Alright" documentary. Plus rehearsals with new drummer Kenney Jones for THE WHO's 1979 U.S. tour.
CDs 6 & 7: Live recordings from the 1979 U.S. tour, including tracks recorded at the Pontiac Silverdome, the Spectrum in Philadelphia and the Masonic Temple, Detroit, including a rare live version of John Entwistle's "Trick Of The Light"
Blu-ray: Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio 5.1, and PCM Stereo mixes created by Steven Wilson
Super Deluxe Edition Book
A 100-page hardback book with extensive sleeve notes by Matt Kent covering the period before and after the album's release, plus track-by-track details, and session notes, as well as sleeve notes by Steven Wilson on his remixes for Dolby Atmos. The book is lavishly illustrated with previously unpublished photographs, memorabilia, tape boxes and original print ads.
"Who Are You" Deluxe Edition
4-LP Set
This limited-edition deluxe vinyl box set features a four-LP set on 180-gram vinyl, including the original album newly remastered, plus live recordings from the 1979 U.S. tour. The lift-top box includes 1 LP in a single sleeve and 3 LPs in a triple gatefold sleeve, together with a 28-page soft cover book.
2-CD Set
The Deluxe 2CD set pairs the original album newly remastered with a CD of tracks taken from the studio sessions, demo recordings and live material.
The two discs are presented in an 8-panel digipak with a 16-page booklet.
"Who Are You" 1-LP Limited-Edition D2C Only Vinyl
This limited edition 180-gram yellow-colored vinyl 1-LP of Who Are You
Features the newly remastered album in a replica single sleeve.
"Who Are You" 1-LP Limited-Edition Half Speed Master Vinyl
This limited edition 180-gram 1/2 speed master 1-LP of Who Are You
Features the newly remastered album in a replica single sleeve.
