EICCA TOPPINEN подтвердил, что APOCALYPTICA работает над новым альбомом



EICCA TOPPINEN в недавнем интервью спросили, есть ли у APOCALYPTICA планы на новую музыку:



«А мы уже, мы сделали пару сессий за зиму, записали две песни. И также работаем над парой тем для игр. Мы начали работу над новым альбомом, который когда-то обязательно случиться, но пока сосредоточены на выпуске отдельных тем и каких-то проектов.



Прошло уже очень много времени с момента, как мы что-то выпускали — почти уже два года — и возможно это самый большой перерыв в нашей карьере. Но сейчас мы возвращаемся, так что ждите от нас новостей».



На вопрос о том, как группа выбирает гостей для композиций, Eicca ответил:



«Мы хотим найти что-то вроде пространства, где мы оба могли бы раздвинуть наши собственные границы. Мы можем сделать что-то, чего обычно не делали. Или найти способ делать то, что не является для нас обычным. Я полагаю, что в этом и есть вся прелесть. Поэтому мы отправляемся на территории, где не знаем точно, что произойдет, и чувствуем себя там в некотором роде комфортно.



Любое сотрудничество, в любой области, должно основываться на доверии и создании безопасного пространства, где у каждого есть ощущение, что вы можете оказать влияние, не оказывая его сами. Вот почему важно, чтобы эго всегда оставалось на виду. Потому что если это битва эго, кто что делает, то ничего хорошего ждать не стоит».







