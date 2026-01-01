Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
23 май 2026 : 		 EICCA TOPPINEN подтвердил, что APOCALYPTICA работает над новым альбомом

15 май 2026 : 		 Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!»

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

21 ноя 2025 : 		 EICCA TOPPINEN о хите APOCALYPTICA

28 авг 2025 : 		 Лидер APOCALYPTICA: «Мы всегда будем благодарны METALLICA»

25 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

19 июн 2025 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA будет содержать все фирменные элементы

17 июн 2025 : 		 С кем бы еще хотела APOCALYPTICA?

16 июн 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA'07

18 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

22 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

24 дек 2024 : 		 Рождественские мелодии от APOCALYPTICA

22 ноя 2024 : 		 Виолончелист APOCALYPTICA не считает, что новым группам сейчас легко

3 окт 2024 : 		 PERTTU KIVILAAKSO плакал, когда слушал запись Клиффа

14 июн 2024 : 		 Документальный ролик о создании нового альбома APOCALYPTICA

11 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA отметила выход альбома

8 июн 2024 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

7 июн 2024 : 		 Новая композиция APOCALYPTICA

5 июн 2024 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

1 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA о сотрудничестве с фронтменом METALLICA

17 май 2024 : 		 James Hetfield в новом видео APOCALYPTICA
|||| 23 май 2026

EICCA TOPPINEN подтвердил, что APOCALYPTICA работает над новым альбомом



EICCA TOPPINEN в недавнем интервью спросили, есть ли у APOCALYPTICA планы на новую музыку:

«А мы уже, мы сделали пару сессий за зиму, записали две песни. И также работаем над парой тем для игр. Мы начали работу над новым альбомом, который когда-то обязательно случиться, но пока сосредоточены на выпуске отдельных тем и каких-то проектов.

Прошло уже очень много времени с момента, как мы что-то выпускали — почти уже два года — и возможно это самый большой перерыв в нашей карьере. Но сейчас мы возвращаемся, так что ждите от нас новостей».

На вопрос о том, как группа выбирает гостей для композиций, Eicca ответил:

«Мы хотим найти что-то вроде пространства, где мы оба могли бы раздвинуть наши собственные границы. Мы можем сделать что-то, чего обычно не делали. Или найти способ делать то, что не является для нас обычным. Я полагаю, что в этом и есть вся прелесть. Поэтому мы отправляемся на территории, где не знаем точно, что произойдет, и чувствуем себя там в некотором роде комфортно.

Любое сотрудничество, в любой области, должно основываться на доверии и создании безопасного пространства, где у каждого есть ощущение, что вы можете оказать влияние, не оказывая его сами. Вот почему важно, чтобы эго всегда оставалось на виду. Потому что если это битва эго, кто что делает, то ничего хорошего ждать не стоит».




