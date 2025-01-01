Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 33
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 30
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Apocalyptica

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

21 ноя 2025 : 		 EICCA TOPPINEN о хите APOCALYPTICA

28 авг 2025 : 		 Лидер APOCALYPTICA: «Мы всегда будем благодарны METALLICA»

25 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

19 июн 2025 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA будет содержать все фирменные элементы

17 июн 2025 : 		 С кем бы еще хотела APOCALYPTICA?

16 июн 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA'07

18 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

22 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

24 дек 2024 : 		 Рождественские мелодии от APOCALYPTICA

22 ноя 2024 : 		 Виолончелист APOCALYPTICA не считает, что новым группам сейчас легко

3 окт 2024 : 		 PERTTU KIVILAAKSO плакал, когда слушал запись Клиффа

14 июн 2024 : 		 Документальный ролик о создании нового альбома APOCALYPTICA

11 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA отметила выход альбома

8 июн 2024 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

7 июн 2024 : 		 Новая композиция APOCALYPTICA

5 июн 2024 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

1 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA о сотрудничестве с фронтменом METALLICA

17 май 2024 : 		 James Hetfield в новом видео APOCALYPTICA

14 май 2024 : 		 APOCALYPTICA готовят сюрприз

5 апр 2024 : 		 Новое видео APOCALYPTICA
Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA



Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA, которое состоялось в рамках Metal Hammer Paradise 2025, доступно для просмотра ниже:

Ride the Lightning (Metallica cover)
Enter Sandman (Metallica cover)
Creeping Death (Metallica cover)
For Whom the Bell Tolls (Metallica cover)
Battery (Metallica cover)
The Call of Ktulu (Metallica cover)
St. Anger (Metallica cover)
The Four Horsemen (Metallica cover)
Blackened (Metallica cover)
Master of Puppets (Metallica cover)
Nothing Else Matters (Metallica cover)

Encore:
Seek & Destroy (Metallica cover)
One (Metallica cover)




просмотров: 87

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
