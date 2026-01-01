23 май 2026



CROWBAR запишут концерт



Основатель CROWBAR Kirk Windstein записал видео, в котором сообщил следующее:



«Привет, с вами Kirk из CROWBAR и у меня есть очень важный анонс. 17 июля в Southport Music Hall, одном из наших любимых мест для концертов, мы устроим бесплатный — да, да, вы правильно услышали — концерт, который будет записан и снят для последующего релиза. Мы хотим, чтобы все вы были на этом шоу. Инфу найдете по ссылкам, а я уверен, что будет просто бомба. Так что пометьте в своих календарях 17 июля — Southport Music Hall, бесплатный концерт CROWBAR!»







+0 -0



просмотров: 243

