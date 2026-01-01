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*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
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*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Crowbar

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CROWBAR отменяют концерты из-за проблем у KIRK WINDSTEIN



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KIRK WINDSTEIN опубликовал видео, в котором сказал:

«Привет всем. На связи Kirk Windstein из CROWBAR, и у меня есть важное объявление. Как всем известно, или, по крайней мере, большинству фанатов, в прошлом году во время американского тура CROWBAR/EYEHATEGOD мне пришлось выступать сидя. У меня двусторонняя синовиальная киста на позвоночнике, которая снова начинает обостряться и доставляет мне массу проблем. Если говорить прямо, она дает о себе знать уже пару недель, поэтому завтра утром я начинаю физиотерапию.

К сожалению, нам приходится отменить предстоящий европейский тур. Я гастролирую уже 36 лет и ни разу не отменял тур. Но из-за моего текущего состояния здоровья я не могу летать самолётами, ездить в фургоне в течение двух недель и потом ещё два перелета домой. Поэтому я приношу свои извинения и понимаю, что вы все, естественно, будете разочарованы, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы наверстать эти концерты. Мы не переносим тур на более поздний срок, а просто наверстаем эти города в следующем году, когда будем в Европе с CROWBAR.

Спасибо всем за понимание и всего наилучшего!»




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