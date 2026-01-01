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KITTIE открыли первый хэдлайн-тур по Америке за десять лет



Выступлением шестого июня в The Pageant in St Louis, Missouri, KITTIE открыли первый за более чем десять лет хэдлайн-тур по Северной Америке.







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