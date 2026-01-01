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Beast in Black

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BEAST IN BLACK нашли гитариста



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BEAST IN BLACK сообщили о том, что новым гитаристом стал Markus Venehsalo.

Группа уже вовсю работала над записью своего следующего релиза, когда возникла необходимость в еще одном гитаристе, способном записать для альбома сольные партии. На этом этапе музыканты искали человека, который смог бы добавить соло, соответствующие формирующемуся звучанию пластинки, но при этом привнести что-то свое.

По совпадению примерно в это же время с группой связался Venehsalo. Он отправил личное сообщение и приложил видео с примерами собственных авторских соло. Материал сразу привлек внимание музыкантов.

Venehsalo продемонстрировал редкое сочетание скорости, точности, мелодичности и выразительности. Как в быстрых, так и в медленных фрагментах отчетливо ощущалось его глубокое музыкальное понимание материала. Кроме того, группе пришелся по душе характерный для Восточной Финляндии юмор гитариста, который неожиданно добавил в сотрудничество атмосферу тепла и товарищества.

В результате именно Venehsalo был выбран для записи всех ведущих гитарных соло на предстоящем альбоме. Параллельно группа проводила собеседования с несколькими кандидатами из Финляндии и других стран, подыскивая постоянного гитариста. Процесс привлек множество очень сильных музыкантов.

Однако в конечном итоге Venehsalo уже успел продемонстрировать то, что в группе называют его «менталитетом BEAST». После долгих обсуждений музыканты приняли решение предложить ему место в составе.

Venehsalo говорит: «Когда мне было восемь лет, отец принес домой гитару, которую купил у коллеги по работе. Я подключил ее к усилителю, нашел канал с перегрузом и сказал отцу: "Я стану рок-н-ролльным гитаристом!"

И вот теперь я стал частью состава BEAST IN BLACK. Для меня это почти невероятная мечта, ставшая реальностью, и мне не терпится увидеть, что ждет нас впереди. Спасибо за доверие и возможность взять на себя обязанности гитариста. Обещаю выкладываться на все сто процентов!»

Поклонникам не придется долго ждать, чтобы увидеть Venehsalo в деле. Его дебютное выступление в составе группы состоится уже 27 июня на фестивале в Германии, где обновленный состав BEAST IN BLACK впервые выйдет на сцену вместе.

BEAST IN BLACK также хотели бы от всей души поблагодарить замечательного Daniel Freyberg за то, что он подменил гитариста во время недавней серии концертов. Его незаменимый вклад помог сохранить стабильность и энергию живых выступлений, и группа искренне признательна ему за поддержку в этот переходный период.

Daniel заявил: «Хочу поблагодарить BEAST IN BLACK и всех поклонников за это потрясающее совместное приключение. Мы с самого начала понимали, что эта глава будет временной, поскольку у меня есть долгосрочные планы с CROWNSHIFT, но я очень рад, что нам удалось создать столько замечательных воспоминаний по всему миру.

Хотя теперь наши пути расходятся в разные стороны, дружба остается такой же крепкой».

Бывший участник CHILDREN OF BODOM и BODOM AFTER MIDNIGHT, Freyberg теперь полностью сосредоточится на работе со своей группой CROWNSHIFT, которая в настоящее время трудится над новым альбомом.



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