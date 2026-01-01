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Басист TRIXTER: «Без половины классического состава люди все равно получают удовольствие»



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P.J. FARLEY в недавнем интервью поговорил о нынешнем составе TRIXTER, в котором вместе с ним играют основатель группы Steve Brown и перкуссионист Ben Hans. Говоря об отсутствии оригинального вокалиста Pete Loran'a и какой была реакция фанатов на этот факт, он заметил:

«Сейчас песни поем мы со Steve'ом. У нас нет какого-то приглашенного вокалиста, который стоит в центре сцены и исполняет весь материал. Не то чтобы в этом было что-то плохое, но мне просто показалось: а почему бы нам самим этого не делать?

Тем более что Steve может петь эти песни вообще без каких-либо проблем. А я постепенно расширял свой вокальный арсенал и сейчас уже исполняю почти половину программы.

Лично мне кажется, что если бы я пришел на концерт любимой группы и узнал, что их вокалист больше не выступает с ними, мне было бы даже интереснее увидеть, как эти песни поют остальные участники группы. По-моему, это круто. Круче, чем просто поставить на сцену нового человека и сказать: "Вот это наш новый вокалист".

Конечно, люди, которые не знают всей истории, иногда пишут: "Верните своего вокалиста". Но мы же его даже не увольняли! Поэтому не надо нам это говорить. Просто многие не знают всей ситуации и автоматически делают вывод: "Ну, вам нужно вернуть вокалиста". А мне кажется, мы и так прекрасно справляемся сами.

И, судя по реакции публики, людям нравится. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то после концерта сказал: "Ну, было неплохо, но вам все-таки стоит вернуть вокалиста".

Так что, думаю, у нас все идет как надо. Более того, мне кажется, людям нравится именно то, что песни исполняем мы сами. Они воспринимают это примерно так: "Ладно, это интересно". Вместо того чтобы концентрироваться на каком-нибудь бедолаге в центре сцены, который постоянно вынужден выслушивать что-то вроде: "Ты мне не отец". Знаете этот синдром, когда нового человека постоянно сравнивают с прежним и он заведомо оказывается в проигрышной позиции.

От этого никуда не деться. А к нам публика, возможно, относится чуть снисходительнее, потому что понимает: мы сами вложили силы и время, чтобы это работало».

На вопрос, рассматривали ли они с самого начала вариант разделить вокальные партии между собой или все-таки думали о новом фронтмене, P.J. ответил:

«Поначалу Steve, по-моему, не особо хотел одновременно быть и гитаристом, и основным вокалистом. Нам хотелось сохранить привычную формулу TRIXTER — классический квартет. То есть Steve играет на гитаре, мы стоим по бокам от вокалиста, как это всегда было. Но если честно, именно я меньше всех горел желанием искать замену Pete'y. Не то чтобы я был против, просто не испытывал большого энтузиазма по этому поводу. А потом жизнь сама все решила за нас.»

Farley рассказал, что нынешняя версия TRIXTER возникла совершенно случайно:

«Все началось в 2021 году. Я играл акустические концерты с Eric'ом Martin'ом, и у нас была запланирована серия выступлений. Первый концерт должен был пройти вместе с WARRANT и FIREHOUSE.

И буквально за три дня до шоу Eric заболел. Тогда промоутер сказал: "Давайте просто привезем Steve'a, сыграете песни TRIXTER. У вас всего полчаса сета. Насколько это вообще может быть сложно?"

Проблема была в том, что мы несколько лет не играли эти песни.

Более того — никогда не исполняли их в акустике. Мы вообще не репетировали. Понятия не имели, что получится. Просто решили: "Ладно, доверимся Богу и выйдем на сцену". И получилось отлично. Мы отыграли свои полчаса.

Ben тогда уже выступал со мной и Eric на перкуссии, поэтому мы просто поставили Steve'a рядом и посмотрели, что выйдет. После концерта мы переглянулись и решили: "Черт возьми, а ведь это было очень весело. И на удивление легко". Так все и закрутилось.»

После этого группа постепенно вернулась к полноценному электрическому формату:

«Потом мы решили отказаться от акустики. Подумали: "Ну что ж, пора включать перегруз и добавить огня". И все произошло совершенно естественно. Не было никаких обсуждений вроде: "А не собрать ли нам снова группу?" или "Может, стоит найти вокалиста?"

Ничего такого.

Это был максимально органичный процесс. Мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Ну вот, похоже, теперь все выглядит именно так". Начали соглашаться на любые концерты, которые подворачивались, просто чтобы снова войти в ритм. И быстро поняли, что нам это действительно нравится. Никакого хитрого плана по воссоединению группы не существовало. Все произошло само собой.»

Что касается новой музыки, P.J. признался, что материал уже есть:

«На самом деле песни у нас уже имеются. У Steve'a накопилось множество идей. У меня тоже есть свои вещи. В общем, материала хватает. Проблема не в песнях, а в отсутствии четкого плана. Скажем так: если завтра кто-нибудь позвонит и скажет: "Мы хотим подписать с вами контракт", мы готовы хоть сейчас. Нам не понадобится много времени, чтобы собрать полноценный альбом».




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