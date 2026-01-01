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ICE NINE KILLS стали первыми



ICE NINE KILLS впервые в карьере заняли высшую строчку в чартах Active Rock Radio с композицией "Twisting The Knife (Feat. Mckenna Grace)".



Spencer Charnas: «Фильм «Крик» оказал и всегда будет оказывать на нас огромное влияние, причем музыка играла не менее важную роль, чем сами фильмы, начиная с блестящего саундтрека Марко Бельтрами.



«Саундтрек к оригинальному фильму «Крик» особенно изменил мою жизнь — от песни «Youth of America» группы BIRDBRAIN и «Whisper To A Scream» группы SOHO до, конечно же, культовой композиции «Red Right Hand» NICK CAVE & THE BAD SEEDS. Когда я слышу эти песни, я по-прежнему мгновенно возвращаюсь в тот момент времени. То, что теперь мы вошли в число композиций, составляющих наследие этой франшизы, — одно из главных достижений в нашей карьере. Не менее значима и возможность вновь помочь соединить миры рок-музыки и фильмов ужасов. Когда-то эта связь казалась центральной для обоих сообществ, но за последние пару десятилетий она несколько ослабла. Мы гордимся тем, что играем хотя бы небольшую роль в наведение мостов».







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