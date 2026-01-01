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Gus G

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Новое видео GUS G.



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Confession, новое видео GUS G., доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Steel Burner", выпущенного 24 апреля на Metal Department Records:

01. Steel Burner
02. Nothing Can Break Me (featuring Doro Pesch)
03. Dancing With Death (featuring Matt Barlow)
04. Advent
05. What If
06. Frenemy (featuring Ronnie Romero)
07. No One Has To Know (featuring Dino "Jelusick" Jelusić)
08. Confession
09. My Premonition (featuring Ronnie Romero)
10. Closure

Состав записи:

Gus G.: All guitars, bass, keyboards, drums
Doro Pesch: Vocals on track 2
Matt Barlow: Vocals on track 3
Ronnie Romero: Vocals on tracks 6 and 8
Dino "Jelusick" Jelusić: Vocals on track 7
Andrea Arcangeli: Bass on tracks 6 and 8
Dennis Ward: Bass on track 2




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