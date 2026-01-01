сегодня



ROB HALFORD поздравил Америку с юбилеем



ROB HALFORD по случаю 250-летия Америки записал поздравительное видео:



«Привет, Америка! Сегодня вы отмечаете выдающуюся дату. На протяжении четверти тысячелетия ваша нация руководствовалась непреложными идеалами свободы, равных возможностей и самоуправления. Хотя ваш путь был нелегким, каждое поколение прилагало усилия, чтобы приблизить вашу страну к ее высшим принципам.



Эта годовщина — не просто чествование прошлого. Это ваша общая ответственность за будущее. Свободы, которыми вы пользуетесь, разнообразие, которое укрепляет вас, и дух новаторства, который определяет вас, — всё это часть наследия, вверенного вам. Почтив память тех, кто был до вас, вдохновляйте тех, кто придёт после вас.



Пусть вы и впредь строите нацию, которая ценит единство, надежду и служение своей стране.



С двести пятидесятым днём рождения, Америка! Пусть следующие двести пятьдесят лет будут отмечены мужеством, прогрессом, безусловной любовью и свободой для всех.



Спасибо, и давайте же громко и гордо провозглашать нашу веру в металл!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 119

