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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Halford

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7 июл 2026 : 		 ROB HALFORD поздравил Америку с юбилеем

14 апр 2026 : 		 ROB HALFORD о K.K. DOWNING: «Любовь и уважение, которые мы по-прежнему испытываем друг к другу, никуда не делись»

11 янв 2026 : 		 ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого

11 ноя 2025 : 		 ROB HALFORD: «Я не хочу просыпаться с ощущением тошноты и усталости, как это было раньше»

11 окт 2025 : 		 ROB HALFORD: «Смогу ли я еще десять лет? Смогу!»

23 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «У меня есть хеви-металлический кактус у бассейна. Я не молюсь перед ним, но когда я смотрю на него, я ощущаю некую связь»

31 июл 2025 : 		 Новая фигурка ROB HALFORD

1 апр 2025 : 		 ROB HALFORD: путь от JUDAS PRIEST до иудейского священника

6 фев 2025 : 		 ROB HALFORD: «Депрессия у меня была дай божЕ!»

16 окт 2024 : 		 ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна»

7 сен 2024 : 		 ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам

28 авг 2024 : 		 ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»

18 июл 2024 : 		 ROB HALFORD о простате

15 май 2024 : 		 ROB HALFORD и BRUCE DICKINSON не разговаривали уже «целую вечность»

29 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Правда или ложь?»

23 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Раньше я был ужасно одинок из-за того, что мне приходилось вести двойную жизнь»

26 мар 2024 : 		 ROB HALFORD о блюзовом альбоме: «Когда у меня появится время, я это сделаю»

19 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «Котики рулят»

8 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о металл-сообществе: «Мы семья»

28 янв 2024 : 		 ROB HALFORD о METALLICA: «Они самые потрясающие люди в этом бизнесе»

8 янв 2024 : 		 ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого

22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!
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ROB HALFORD поздравил Америку с юбилеем



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ROB HALFORD по случаю 250-летия Америки записал поздравительное видео:

«Привет, Америка! Сегодня вы отмечаете выдающуюся дату. На протяжении четверти тысячелетия ваша нация руководствовалась непреложными идеалами свободы, равных возможностей и самоуправления. Хотя ваш путь был нелегким, каждое поколение прилагало усилия, чтобы приблизить вашу страну к ее высшим принципам.

Эта годовщина — не просто чествование прошлого. Это ваша общая ответственность за будущее. Свободы, которыми вы пользуетесь, разнообразие, которое укрепляет вас, и дух новаторства, который определяет вас, — всё это часть наследия, вверенного вам. Почтив память тех, кто был до вас, вдохновляйте тех, кто придёт после вас.

Пусть вы и впредь строите нацию, которая ценит единство, надежду и служение своей стране.

С двести пятидесятым днём рождения, Америка! Пусть следующие двести пятьдесят лет будут отмечены мужеством, прогрессом, безусловной любовью и свободой для всех.

Спасибо, и давайте же громко и гордо провозглашать нашу веру в металл!»




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