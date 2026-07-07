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Destruction

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Лидер DESTRUCTION: «Музыка, созданная ИИ, по сути является воровством»



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SCHMIER в недавнем интервью рассказал о том, почему он и его коллеги по группе по-прежнему предпочитают выпускать полноформатные альбомы в то время, когда многие мейнстримные музыканты сосредоточены в первую очередь на выпуске синглов:

«Важно, чтобы обложка соответствовала стилю и текстам песен. У многих современных металл-групп обложки уже не выглядят как тяжёлый металл. Мне по-прежнему нравится, когда я вижу альбом и говорю: "Это, наверное, пауэр-металл. Это, наверное, трэш-металл. Это, наверное, блэк-металл". Визитной карточкой альбома является обложка, и она должна отражать тексты песен и настроение записи, и я считаю, что это по-прежнему важно».

После того как ведущей было отмечено, что у DESTRUCTION всегда были хорошие обложки и хорошие клипы, он согласился с ней:

«Да, да. Мы всегда работали с хорошими художниками. А сейчас мы вступаем в эпоху искусственного интеллекта, которая всё изменит: ИИ теперь может создавать хорошие обложки для всех... Не обязательно хорошие обложки, но он точно сможет создавать вещи, которые будут достаточно хороши. И многие группы уже используют ИИ, художники уже работают с ИИ. А я всё ещё предпочитаю поддерживать настоящих художников. В DESTRUCTION мы по-прежнему работаем с настоящим художником, который рисует обложки и воплощает наши идеи именно так, как мы этого хотим. Но, полагаю, в будущем и это изменится».

На вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность использования ИИ для создания новой музыки DESTRUCTION, Schmier ответил:

«Нет. Музыка, созданная ИИ, по сути является воровством, потому что всё, что делает искусственный интеллект, — это берёт за основу исходный материал, то есть оригинальную музыку. Артисту за это не платят, но у него берут оригинальные фрагменты и скомпоновывают из них новые — это настоящее воровство, и оригинальный автор ничего за это не получает. Так что если вы решите создать песню об DESTRUCTION с помощью ИИ, ИИ на 100 % будет использовать фрагменты наших песен для создания новой композиции, и нам не заплатят, а это недопустимо».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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7 июл 2026
Corpsegrinder04
Визитной карточкой Destruction является обложка 1998-го года )))
Правда Шмира тогда не было, по этому без приколов )
7 июл 2026
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, глянул на эту обложку - интересно, под каким шнапсом это было придумано))) Её надо к новости прикрепить.
7 июл 2026
Corpsegrinder04
mohnatiy, там Зифрингер тогда рулил, когда Шмира выперли.
А этот ханурик под наркотой и не такое одобрит.
7 июл 2026
Altair21
Corpsegrinder04, по мне облога 2000 покруче выглядит)
7 июл 2026
P
Papa
всё, что делает искусственный интеллект, — это берёт за основу исходный материал. Буквально каждый хит Металлики)
7 июл 2026
P
Petrovich Sexyy
Тупее предъявы к ИИ от музыкантов и не припомню. Обложка 1998 года лучшая у группы, остальное мазня детсадовская.
7 июл 2026
С
Санчез
Petrovich Sexyy, может и мазня, но мазня прикольная. А обложка 1998 - унылая посредственная ничем не примечательная картинка с тачкой и надписью. Даже почти точно такая же обложка у Аеросмит получше будет
7 июл 2026
m
mohnatiy
Санчез, получше конечно, грузовики ебуцца!
7 июл 2026
P
Petrovich Sexyy
Санчез, дык она хоть смешная (ну и минимальную смысловую нагрузку имеет)...а остальное. Ну на вкус и цвет, конечно.
просмотров: 537

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