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Лидер DESTRUCTION: «Музыка, созданная ИИ, по сути является воровством»



SCHMIER в недавнем интервью рассказал о том, почему он и его коллеги по группе по-прежнему предпочитают выпускать полноформатные альбомы в то время, когда многие мейнстримные музыканты сосредоточены в первую очередь на выпуске синглов:



«Важно, чтобы обложка соответствовала стилю и текстам песен. У многих современных металл-групп обложки уже не выглядят как тяжёлый металл. Мне по-прежнему нравится, когда я вижу альбом и говорю: "Это, наверное, пауэр-металл. Это, наверное, трэш-металл. Это, наверное, блэк-металл". Визитной карточкой альбома является обложка, и она должна отражать тексты песен и настроение записи, и я считаю, что это по-прежнему важно».



После того как ведущей было отмечено, что у DESTRUCTION всегда были хорошие обложки и хорошие клипы, он согласился с ней:



«Да, да. Мы всегда работали с хорошими художниками. А сейчас мы вступаем в эпоху искусственного интеллекта, которая всё изменит: ИИ теперь может создавать хорошие обложки для всех... Не обязательно хорошие обложки, но он точно сможет создавать вещи, которые будут достаточно хороши. И многие группы уже используют ИИ, художники уже работают с ИИ. А я всё ещё предпочитаю поддерживать настоящих художников. В DESTRUCTION мы по-прежнему работаем с настоящим художником, который рисует обложки и воплощает наши идеи именно так, как мы этого хотим. Но, полагаю, в будущем и это изменится».



На вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность использования ИИ для создания новой музыки DESTRUCTION, Schmier ответил:



«Нет. Музыка, созданная ИИ, по сути является воровством, потому что всё, что делает искусственный интеллект, — это берёт за основу исходный материал, то есть оригинальную музыку. Артисту за это не платят, но у него берут оригинальные фрагменты и скомпоновывают из них новые — это настоящее воровство, и оригинальный автор ничего за это не получает. Так что если вы решите создать песню об DESTRUCTION с помощью ИИ, ИИ на 100 % будет использовать фрагменты наших песен для создания новой композиции, и нам не заплатят, а это недопустимо».







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