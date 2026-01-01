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DevilDriver

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7 июл 2026 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

7 июл 2026 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, но писать музыку за меня он не будет»

24 июн 2026 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Новый альбом — сплошная мясорубка от начала до конца!»

23 июн 2026 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Вера, любовь семьи и фанатов помогли мне пройти сложные времена»

3 июн 2026 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

18 май 2026 : 		 Лидер DEVILDRIVER верит, что люди полюбят новую пластинку

12 май 2026 : 		 DEVILDRIVER исполнили новую песню

16 апр 2026 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

27 фев 2026 : 		 Лидер DEVILDRIVER намекает на новую музыку

10 сен 2024 : 		 Бывший гитарист DEVILDRIVER: «С Dez'ом я на этот счет не общался»

3 сен 2024 : 		 Из DEVILDRIVER ушел гитарист

8 июн 2023 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Ох, как стало всё дорого!»

11 май 2023 : 		 Биография вокалиста DEVILDRIVER выйдет осенью

11 май 2023 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

8 май 2023 : 		 Вокалист DEVILDRIVER критикует группы за подкладки

12 апр 2023 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

23 мар 2023 : 		 Лидер DEVILDRIVER не может летать в Европу

11 мар 2023 : 		 DEVILDRIVER отыграли первый за почти 4 года концерт

8 мар 2023 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

9 дек 2022 : 		 DEVILDRIVER сменили барабанщика

25 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEVILDRIVER отложен

22 июл 2022 : 		 В DEVILDRIVER вернулся оригинальный басист

18 июл 2022 : 		 DEVILDRIVER расстались с басистом

4 окт 2021 : 		 DEVILDRIVER расстались с гитаристом

13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

11 ноя 2020 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Я не боюсь страшилок прессы»
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|||| 7 июл 2026

Новое видео DEVILDRIVER



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Strike And Kill, новое видео группы DEVILDRIVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Strike And Kill", выходящего десятого июля на Napalm Records:

01. Dig Your Own Grave
02. Dead In The Water
03. Sanctified In Scars
04. Strike And Kill
05. In The Moonlight
06. Ride Or Die
07. Headed For The Fall
08. Shut The Silence On
09. Never Coming Home
10. Summoning Shadows
11. You're Just A Ghost
12. Oath Of Iron
13. All Bets Are Off








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