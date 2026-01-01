Новый бокс-сет MY DYING BRIDE выйдет летом

21 августа Peaceville на восьми винилах выпустят бокс-сет MY DYING BRIDE "Anthology Of Sombre Reflections", который будет снабжен 48-страничной книгой с фотографиями, обложками и интервью с Andrew Craighan и Aaron Stainthorpe 2025 года:
Disc 1 - The Grief Of Age
Side A
01. Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium (1990 demo) (08:53)
02. Vast Choirs (1990 demo) (07:35)
03. The Grief Of Age (1990 demo) (04:08)
04. Catching Feathers (1990 demo) (03:42)
Side B
05. God Is Alone (1991 7" version) (04:57)
06. De Sade Soliloquy (1991 7" version) (04:39)
07. Unreleased Bitterness (07:44)
08. The Sexuality Of Bereavement (08:04)
Disc 2 - Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium
Side A
01. Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium (11:36)
Side B
02. God Is Alone (04:48)
03. De Sade Soliloquay (03:41)
Disc 3 - As The Flower Withers (Half-Speed)
Side A
01. Silent Dance (02:14)
02. Sear Me (09:06)
03. The Forever People (04:09)
04. The Bitterness And The Bereavement (07:37)
Side B
05. Vast Choirs (08:16)
06. The Return Of The Beautiful (12:50)
07. Erotic Literature (05:14)
Disc 4 - The Thrash Of Naked Limbs EP
Side A
01. The Thrash Of Naked Limbs (06:10)
Side B
02. Le Cerf Malade (06:28)
03. Gather Me Up Forever (05:17)
Disc 5 - Turn Loose The Swans (Half-Speed)
Side A
01. Sear Me MCMXCIII (07:25)
02. Your River (09:18)
03. The Songless Bird (06:57)
04. The Snow In My Hand (07:05)
Side B
05. The Crown Of Sympathy (12:13)
06. Turn Loose The Swans (10:06)
07. Black God (04:50)
Disc 6 - I Am The Bloody Earth EP
Side A
01. I Am The Bloody Earth (06:35)
02. Transcending (Into The Exquisite) (08:39)
Side B
03. The Crown Of Sympathy (remix) (11:09)
Disc 7 - The Angel & The Dark River (Half-Speed)
Side A
01. The Cry Of Mankind (12:13)
02. From Darkest Skies (07:47)
03. A Sea To Suffer In (06:11)
Side B
04. Black Voyage (09:47)
05. Two Winters Only (09:01)
06. Your Shameful Heaven (06:59)
Disc 8 - Like Gods Of The Sun (Half-Speed)
Side A
01. Like Gods Of The Sun (05:40)
02. The Dark Caress (05:59)
03. Grace Unhearing (07:19)
04. A Kiss To Remember (07:32)
Side B
05. All Swept Away (04:17)
06. For You (06:37)
07. It Will Come (04:28)
08. Here In The Throat (06:21)
09. For My Fallen Angel (05:55)
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