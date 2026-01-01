Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
[= ||| все новости группы



*

My Dying Bride

*



12 июл 2026 : 		 Новый бокс-сет MY DYING BRIDE выйдет летом

9 окт 2025 : 		 MY DYING BRIDE расстались с вокалистом

14 сен 2025 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «С новым вокалистом у нас всех хорошо»

21 авг 2025 : 		 У MY DYING BRIDE есть три новые темы

14 авг 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «Надеюсь, что смогу восстановить отношения с MY DYING BRIDE»

16 июл 2025 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «Aaron сам дистанцировался от группы»

11 июл 2025 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я не покидал группу, и меня не выгоняли»

24 июн 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе»

23 мар 2025 : 		 Юбилейный винил MY DYING BRIDE выйдет весной

8 дек 2024 : 		 Вокалист SWALLOW THE SUN споет с MY DYING BRIDE

26 ноя 2024 : 		 Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве

2 сен 2024 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE об отменах выступлений

30 май 2024 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «У нас проблемы»

22 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили концерты

19 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

19 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили все концерты

15 мар 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

9 фев 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

22 дек 2021 : 		 Переиздание MY DYING BRIDE выйдет в 2022

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

12 ноя 2020 : 		 Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE

26 сен 2020 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

8 апр 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»

19 мар 2020 : 		 Успехи в чартах MY DYING BRIDE

10 мар 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый бокс-сет MY DYING BRIDE выйдет летом



zoom
21 августа Peaceville на восьми винилах выпустят бокс-сет MY DYING BRIDE "Anthology Of Sombre Reflections", который будет снабжен 48-страничной книгой с фотографиями, обложками и интервью с Andrew Craighan и Aaron Stainthorpe 2025 года:

Disc 1 - The Grief Of Age

Side A

01. Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium (1990 demo) (08:53)
02. Vast Choirs (1990 demo) (07:35)
03. The Grief Of Age (1990 demo) (04:08)
04. Catching Feathers (1990 demo) (03:42)

Side B

05. God Is Alone (1991 7" version) (04:57)
06. De Sade Soliloquy (1991 7" version) (04:39)
07. Unreleased Bitterness (07:44)
08. The Sexuality Of Bereavement (08:04)

Disc 2 - Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium

Side A

01. Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium (11:36)

Side B

02. God Is Alone (04:48)
03. De Sade Soliloquay (03:41)

Disc 3 - As The Flower Withers (Half-Speed)

Side A

01. Silent Dance (02:14)
02. Sear Me (09:06)
03. The Forever People (04:09)
04. The Bitterness And The Bereavement (07:37)

Side B

05. Vast Choirs (08:16)
06. The Return Of The Beautiful (12:50)
07. Erotic Literature (05:14)

Disc 4 - The Thrash Of Naked Limbs EP

Side A

01. The Thrash Of Naked Limbs (06:10)

Side B

02. Le Cerf Malade (06:28)
03. Gather Me Up Forever (05:17)

Disc 5 - Turn Loose The Swans (Half-Speed)

Side A

01. Sear Me MCMXCIII (07:25)
02. Your River (09:18)
03. The Songless Bird (06:57)
04. The Snow In My Hand (07:05)

Side B

05. The Crown Of Sympathy (12:13)
06. Turn Loose The Swans (10:06)
07. Black God (04:50)

Disc 6 - I Am The Bloody Earth EP

Side A

01. I Am The Bloody Earth (06:35)
02. Transcending (Into The Exquisite) (08:39)

Side B

03. The Crown Of Sympathy (remix) (11:09)

Disc 7 - The Angel & The Dark River (Half-Speed)

Side A

01. The Cry Of Mankind (12:13)
02. From Darkest Skies (07:47)
03. A Sea To Suffer In (06:11)

Side B

04. Black Voyage (09:47)
05. Two Winters Only (09:01)
06. Your Shameful Heaven (06:59)

Disc 8 - Like Gods Of The Sun (Half-Speed)

Side A

01. Like Gods Of The Sun (05:40)
02. The Dark Caress (05:59)
03. Grace Unhearing (07:19)
04. A Kiss To Remember (07:32)

Side B

05. All Swept Away (04:17)
06. For You (06:37)
07. It Will Come (04:28)
08. Here In The Throat (06:21)
09. For My Fallen Angel (05:55)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 103

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом