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GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
87
NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого
50
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
45
Новое видео AMON AMARTH
41
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
39
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по
GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
87
NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого
50
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
45
Новое видео AMON AMARTH
41
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
39
все новости группы
Queens of the Stone Age
США
Stoner Rock
http://www.qotsa.com
Myspace:
http://www.myspace.com/queensofthestoneage
Facebook:
http://www.facebook.com/QOTSA
15 июл 2026
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
24 ноя 2025
:
Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Состояние здоровья позволило выложиться в катакомбах»
31 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE
15 май 2025
:
QUEENS OF THE STONE AGE представят фильм летом
25 авг 2024
:
QUEENS OF THE STONE AGE отменили все концерты
10 июл 2024
:
QUEENS OF THE STONE AGE отменяют концерты
5 июл 2024
:
QUEENS OF THE STONE AGE в катакомбах
18 дек 2023
:
QUEENS OF THE STONE AGE в "Jimmy Kimmel Live!"
4 авг 2023
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
3 авг 2023
:
Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Не понимаю группы, игнорирующие свои хиты на концертах»
6 июл 2023
:
Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE
27 июн 2023
:
Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE — о текстах на новом альбоме
18 июн 2023
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
17 июн 2023
:
У вокалиста QUEENS OF THE STONE AGE рак
15 июн 2023
:
Видео с текстом от QUEENS OF THE STONE AGE
5 июн 2023
:
Видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE
31 май 2023
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
28 май 2023
:
Видео с выступления QUEENS OF THE STONE AGE
12 май 2023
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
26 сен 2022
:
QUEENS OF THE STONE AGE переиздают три альбома
1 дек 2020
:
Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом
14 окт 2019
:
Альбомы QUEENS OF THE STONE AGE выйдут на виниле
8 окт 2019
:
Трейлер к новому релизу JOSHUA HOMME
23 авг 2019
:
DAVE GROHL не появится на альбоме QUEENS OF THE STONE AGE
6 дек 2018
:
Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE
19 мар 2018
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
22 фев 2018
:
Гитарист QUEENS OF THE STONE AGE продаёт дом
18 ноя 2017
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
24 авг 2017
:
Рассказ о виниловой версии нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE
18 авг 2017
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
11 авг 2017
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
7 авг 2017
:
Трейлер нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE
27 июл 2017
:
Трейлер нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE
16 июн 2017
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
15 июн 2017
:
Новый альбом QUEENS OF THE STONE AGE выйдет летом
18 июл 2016
:
QUEENS OF THE STONE AGE начнут запись в этом году
26 сен 2015
:
Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE
26 сен 2014
:
NICK OLIVERI выступит с QUEENS OF THE STONE AGE на Хэллоуин
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE
10 апр 2014
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
20 ноя 2013
:
Интерактивное видео QUEENS OF THE STONE AGE
2 авг 2013
:
QUEENS OF THE STONE AGE в "Jimmy Kimmel Live!"
21 май 2013
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
20 май 2013
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
17 май 2013
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
15 май 2013
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
15 май 2013
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
7 май 2013
:
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
12 апр 2013
:
Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE о DAVE'е GROHL'е
9 апр 2013
:
Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE
31 мар 2013
:
QUEENS OF THE STONE AGE представили новую песню
26 мар 2013
:
Детали нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE
23 мар 2013
:
Название нового альбом QUEENS OF THE STONE AGE
10 фев 2013
:
Элтон Джон примет участие в новом альбоме QUEENS OF THE STONE AGE
28 дек 2012
:
"Подделка" от QUEENS OF THE STONE AGE
19 дек 2012
:
DAVE GROHL не поедет в тур с QUEENS OF THE STONE AGE
7 ноя 2012
:
DAVE GROHL на новом альбоме QUEENS OF THE STONE AGE
11 дек 2011
:
QUEENS OF THE STONE AGE работают над альбомом
27 июн 2011
:
Видео с выступления QUEENS OF THE STONE AGE
25 май 2011
:
QUEENS OF THE STONE AGE закончат работу над новым альбомом до конца этого года
14 апр 2011
:
Переиздание дебюта QUEENS OF THE STONE AGE отложено
16 фев 2011
:
QUEENS OF THE STONE AGE выпустят лимитированный сингл
15 фев 2011
:
QUEENS OF THE STONE AGE целиком исполнят дебютный альбом
30 дек 2010
:
QUEENS OF THE STONE AGE начнут запись в январе
4 ноя 2010
:
Переиздание дебюта QUEENS OF THE STONE AGE отложено
15 сен 2010
:
Дебют QUEENS OF THE STONE AGE будет переиздан с тремя бонус-треками
8 июл 2010
:
QUEENS OF THE STONE AGE собираются записать новый альбом
11 май 2010
:
Второй альбом QUEENS OF THE STONE AGE выйдет с бонусами
22 сен 2002
:
Акустика от QUEENS OF THE STONE AGE
сегодня
Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
Easy Street, новое видео QUEENS OF THE STONE AGE, доступно для просмотра.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет