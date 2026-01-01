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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 45
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 45
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Queens of the Stone Age

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15 июл 2026 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

24 ноя 2025 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Состояние здоровья позволило выложиться в катакомбах»

31 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

15 май 2025 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE представят фильм летом

25 авг 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE отменили все концерты

10 июл 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE отменяют концерты

5 июл 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE в катакомбах

18 дек 2023 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE в "Jimmy Kimmel Live!"

4 авг 2023 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

3 авг 2023 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Не понимаю группы, игнорирующие свои хиты на концертах»

6 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

27 июн 2023 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE — о текстах на новом альбоме

18 июн 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

17 июн 2023 : 		 У вокалиста QUEENS OF THE STONE AGE рак

15 июн 2023 : 		 Видео с текстом от QUEENS OF THE STONE AGE

5 июн 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

31 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления QUEENS OF THE STONE AGE

12 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

26 сен 2022 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE переиздают три альбома

1 дек 2020 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом

14 окт 2019 : 		 Альбомы QUEENS OF THE STONE AGE выйдут на виниле

8 окт 2019 : 		 Трейлер к новому релизу JOSHUA HOMME

23 авг 2019 : 		 DAVE GROHL не появится на альбоме QUEENS OF THE STONE AGE

6 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE

19 мар 2018 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
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Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE



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Easy Street, новое видео QUEENS OF THE STONE AGE, доступно для просмотра.




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