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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 53
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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GWAR

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Юбилейное издание GWAR выйдет осенью



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GWAR отметят 20-летие альбома "Beyond Hell" выпуском обновленной версии 25 сентября. За новое звучание отвечал Paul Logus (ANTHRAX, KILLSWITCH ENGAGE):

01. Intro
02. War Is All We Know
03. Murderer's Muse
04. Go To Hell!
05. I Love The Pigs
06. Tormentor
07. Eighth Lock
08. Destroyed
09. The Ultimate Bohab
10. The One That Will Not Be Named
11. Back In Crack
12. Outro
13. School's Out (Alice Cooper cover)




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