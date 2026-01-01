Юбилейное издание GWAR выйдет осенью

GWAR отметят 20-летие альбома "Beyond Hell" выпуском обновленной версии 25 сентября. За новое звучание отвечал Paul Logus (ANTHRAX, KILLSWITCH ENGAGE):
01. Intro
02. War Is All We Know
03. Murderer's Muse
04. Go To Hell!
05. I Love The Pigs
06. Tormentor
07. Eighth Lock
08. Destroyed
09. The Ultimate Bohab
10. The One That Will Not Be Named
11. Back In Crack
12. Outro
13. School's Out (Alice Cooper cover)
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