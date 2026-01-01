Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



23 июл 2026 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

20 июл 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о первом выступлении с METAL CHURCH

1 июл 2026 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Первое шоу нового состава было прекрасным!»

19 май 2026 : 		 Новый состав METAL CHURCH дебютировал на сцене

7 май 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Все мои письма и звонки игнорировали»

21 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH написал музыку к фильму

6 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH отрицает, что бывшие члены ничего не знали

1 апр 2026 : 		 MARC LOPES не жалеет, что был METAL CHURCH, но...

26 мар 2026 : 		 KURDT VANDERHOOF о новом составе METAL CHURCH

18 фев 2026 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «С бывшими я ругаться не буду»

13 фев 2026 : 		 Новое видео METAL CHURCH

9 фев 2026 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления METAL CHURCH



zoom
Видео с выступления METAL CHURCH, которые дебютировали на американской сцене новым составом, в Tupelo Music Hall in Derry, New Hampshire, доступно для просмотра:

01. Ton Of Bricks
02. Start The Fire
03. Fake Healer
04. Gods Of Wrath
05. F.A.F.O.
06. Badlands
07. Date With Poverty
08. Watch The Children Pray
09. Brainwash Game
10. Dead To Rights (live debut)

Encore:

11. Beyond The Black
12. Metal Church




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 94

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом