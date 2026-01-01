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Видео с выступления METAL CHURCH



Видео с выступления METAL CHURCH, которые дебютировали на американской сцене новым составом, в Tupelo Music Hall in Derry, New Hampshire, доступно для просмотра:



01. Ton Of Bricks

02. Start The Fire

03. Fake Healer

04. Gods Of Wrath

05. F.A.F.O.

06. Badlands

07. Date With Poverty

08. Watch The Children Pray

09. Brainwash Game

10. Dead To Rights (live debut)



Encore:



11. Beyond The Black

12. Metal Church







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