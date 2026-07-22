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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Forbidden

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|||| 22 июл 2026

Новое видео FORBIDDEN



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Psyclops, новое видео FORBIDDEN, доступно для просмотра. Этот трек взят из альбома "Forbidden"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 июл 2026
gravitgroove
Ох, какой же отстой. Хуже представить себе сложно. И Контос продолжает портить свой послужной список.
просмотров: 288

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