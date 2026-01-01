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Kingdom Come

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KINGDOM COME сыграли новую песню



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KINGDOM COME в рамках выступления 12 июля в Token Lounge in Westland, Michigan сыграли новую композицию "Payback's A Bitch". В нынешний состав группы входят оригинальные гитаристы и басист Danny Stag, Rick Steier и Johnny B. Frank, а также новый вокалист Ezekiel "Zeke" Kaplan и барабанщик Matt Muckle.

В недавнем интервью Muckle относительно нового материала сказал следующее:

«У нас сейчас готовы три [новые песни]. Думаю, мы будем выпускать синглы примерно раз в несколько месяцев. А первый сингл называется „Payback’s A Bitch“. Он просто зажигалочка, настоящий хит!»

Что касается того, когда фанаты  KINGDOM COME смогут услышать новые композиции группы, он ответил:  «Её ещё нужно отмастерить. Мы только что пересмотрели микс. Сначала мы выпустим «Payback’s A Bitch», и это, вероятно, будет в конце лета, может в самом начале сентября. Мы очень рады. Ну а если вам нравится рок-н-ролл, то вам все обязательно придется по душе».




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