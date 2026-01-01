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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 23
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Tom Keifer

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TOM KEIFER: «Я всегда начинаю с текста»



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TOM KEIFER в недавнем интервью рассказал о том, как для него выстраивается процесс сочинения материала:

«Для меня сочинение песен всегда начинается с текста. Я знаю, что многие думают, будто всё происходит наоборот. Даже самые «тяжёлые» песни с мощными риффами — всё начинается с текста, и этот текст, так сказать, является… по сути, сценарием для песни. Он рассказывает, о чём эта песня. Исходя из этого, ты определяешь: это тяжелая песня или баллада? Должна ли она звучать под аккомпанемент фортепиано или акустической гитары, или же это будут тяжелые электрогитары с пониженной настройкой? Потому что, на мой взгляд, именно тема текста определяет, как ты хочешь представить песню. Так что всегда все начинается с текста. Некоторые вещи очень тяжелые, а некоторые из тех, что вошли в сольные альбомы, имеют, как мы говорим, более современный или актуальный оттенок. Но в некоторых из них чувствуется ностальгическая атмосфера, как, например, в «The Flower Song» или в чем-то подобном. Думаю, песня «Rise» звучала скорее как современный поп. Мне понравилось, как получился этот трек.

Я никогда не чувствовал необходимости замыкаться в рамках, когда каждый выходящий альбом — это один и тот же альбом с одним и тем же стилем, одними и теми же песнями. Я имею в виду, что если пройтись от „Night Songs“ через альбомы CINDERELLA и два моих сольных альбома, то это шесть совершенно разных дисков. Именно так поступали артисты, на музыке которых я вырос».




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