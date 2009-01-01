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Гитарист SCORPIONS о разогреве MEGADETH Гитариста SCORPIONS Matthias'a Jabs'a в ходе недавнего интервью "Lamont And Tonelli Show" спросили о том, как MEGADETH оказались у них на разогреве:



«Это было предложение нашего агента из Нью-Йорка. Мы давно их знаем. В Европе мы играли с ними на одних фестивалях — в Португалии, Испании и других странах — многие годы подряд. И они очень милые ребята, они делают отличную музыку, так что думаю, что подборка классная!»















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