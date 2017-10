сегодня



Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS 24 ноября состоится релиз новой компиляции SCORPIONS, "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads".



«Мы взяли наши самые легендарные и прекрасные баллады для этого альбома и приправили все тремя новыми песнями: 'Follow Your Heart', 'Always Be With You' и 'Melrose Avenue'. В диск также войдет новая акустическая версия 'Send Me An Angel'. Кроме того, для оформления мы использовали работу Ellen von Unwerth, которая встанет в один ряд с Gottfried Helnwein ('Blackout') и 'Love At First Sting' Helmut'a Newton'a».



Трек-лист:



01. Born To Touch Your Feelings ("MTV Unplugged" Studio Edit)

02. Still Loving You ("Comeblack" Version)

03. Wind Of Change ("Comeblack" Version)

04. Always Somewhere (2015 Remaster)

05. Send Me An Angel (New Acoustic Version 2017)

06. Holiday (2015 Remaster)

07. Eye Of The Storm (Radio Edit)

08. When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)

09. Lonely Nights

10. Gypsy Life

11. House Of Cards (Single Edit)

12. The Best Is Yet To Come

13. When You Came Into My Life ("MTV Unplugged" Studio Edit)

14. Lady Starlight (2015 Remaster)

15. Follow Your Heart (New Full-Band Version 2017)

16. Melrose Avenue (New Song)

17. Always Be With You (New Song)















