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Гитарист SCORPIONS о решении Трампа построить стену У гитариста SCORPIONS Rudolf'a Schenker'a в недавнем интервью попросили дать совет тем, кто поддерживает идею Трампа о строительстве стены между Мексикой и США:



«Я скажу вам одну вещь: мы на собственном опыте научились тому, что возведение границ — не решение. Это не тот путь. Возможно, это импульсивный поступок, но рано или поздно стена уйдёт, потому что стены не стоят долго. Ну ладно, есть одна [в Китае], но это скорее аттракцион для туристов, а не стена, сдерживающая одних от других. По этому вопросу что мне ещё добавить? Я не политик, но мне становится очень печально, когда наблюдаешь подобные вещи, потому что возникает ощущение о том, что время пошло вспять. Одни люди только избавились от стены и снесли её, а другие строят новую. Это глупо, но порой так устроена жизнь...»



В прошлом месяце Конгресс одобрил выделение 1,6 миллиарда на строительство стены.







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