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все новости группы
Dokken
17 июл 2017
:
Видео с выступления DOKKEN
17 июл 2017
:
DOKKEN выпустят классическую запись в 2018 году
10 июл 2017
:
Видео с выступления DOKKEN
1 май 2017
:
JACK RUSSELL присоединился на сцене к DOKKEN
8 апр 2017
:
Концертный релиз DOKKEN выйдет в 2018
15 фев 2017
:
GEORGE LYNCH о новой песне DOKKEN
9 фев 2017
:
DOKKEN могут продолжить
31 янв 2017
:
GEORGE LYNCH о реюнионе DOKKEN
19 окт 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
11 окт 2016
:
Профессиональное видео с выступления DOKKEN
11 окт 2016
:
Реюниона классического состава DOKKEN больше не будет
9 окт 2016
:
Профессиональное видео с выступления DOKKEN
7 окт 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
5 окт 2016
:
Видео полного выступления DOKKEN
1 окт 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
29 сен 2016
:
Видео с репетиции DOKKEN
18 авг 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
10 авг 2016
:
DOKKEN выступят и в США
3 авг 2016
:
DOKKEN объявили даты выступлений
28 июн 2016
:
DOKKEN соберутся на шесть концертов
17 апр 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
1 мар 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
2 окт 2015
:
Классического реюниона DOKKEN не будет
24 авг 2015
:
DOKKEN вновь обсуждают воссоединение
10 июн 2015
:
Видео с выступления DOKKEN
8 июн 2015
:
Видео с выступления DOKKEN
30 апр 2015
:
DON DOKKEN о том, почему не состоится реюнион DOKKEN
22 мар 2015
:
Видео с выступления DOKKEN
26 янв 2015
:
GEORGE LYNCH рассказал о причинах распада классического состава DOKKEN
10 ноя 2014
:
Mark Boals в DOKKEN
14 май 2013
:
Видео с выступления DOKKEN
29 дек 2012
:
Гитарист DOKKEN будет восстанавливаться до мая
28 дек 2012
:
Гитаристу DOKKEN сделали операцию
14 ноя 2012
:
Бывший барабанщик DOKKEN признал себя виновным в пьяной езде на гольф-каре
4 окт 2012
:
Станет ли новый альбом DOKKEN последним?
21 сен 2012
:
Новое видео DOKKEN
12 сен 2012
:
EPK от DOKKEN
2 сен 2012
:
Семплы новых песен DOKKEN
28 авг 2012
:
Детали нового альбома DOKKEN
19 июл 2012
:
SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к DOKKEN
23 май 2012
:
Семпл нового трека DOKKEN
17 май 2012
:
Видео с выступления DOKKEN
11 май 2012
:
Новый альбом DOKKEN выйдет осенью
19 апр 2012
:
Видео с выступления DOKKEN
23 мар 2012
:
Обложка нового альбома DOKKEN
19 фев 2012
:
Название нового альбома DOKKEN
24 ноя 2011
:
DOKKEN на FRONTIERS RECORDS
11 апр 2010
:
Семплы новой компиляции DOKKEN
11 мар 2010
:
Трек-лист нового сборника DOKKEN
25 фев 2010
:
George Lynch заявил, что «оговорился», когда сообщил о реюнионе классического состава DOKKEN
23 фев 2010
:
DOKKEN воссоединятся в классическом составе для записи альбома и тура
27 янв 2010
:
Доступен новый сингл DOKKEN
12 дек 2009
:
Новый сингл DOKKEN выйдет в начале 2010 года
21 авг 2009
:
Новый сборник DOKKEN выйдет в октябре
11 фев 2008
:
Новый альбом DOKKEN выйдет в апреле
12 дек 2007
:
Доступна новая песня DOKKEN
2 ноя 2006
:
DOKKEN подписали контракт с Frontiers Records
22 окт 2006
:
Бывший гитарист DOKKEN создает новый проект
9 май 2006
:
DOKKEN: Планы на будущее
17 июл 2017
Видео с выступления
DOKKEN
Видео с выступления DOKKEN, которое состоялось в рамках фестиваля Bang Your Head!!!, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).