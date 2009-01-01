24 окт 2017



DOKKEN нашли гитариста для тура DOKKEN воспользуются услугами гитариста Ira Black (I AM MORBID, METAL CHURCH, LIZZY BORDEN, WESTFIELD MASSACRE) в рамках американского тура в ноябре и декабре.



«Я очень рад играть с DOKKEN. Исполнять все эти замечательные песни на концертах для меня огромная честь, а уж соло Lynch'a это что-то с чем-то! Помню лет в тринадцать, когда я слушал песни с 'Tooth And Nail' и пытался их повторить... и если бы кто-то сказал мне тогда, что однажды я буду их играть... у меня просто снесло крышу!»







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