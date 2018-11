сегодня



ROBERT PLANT исполнил песни Элвиса на юбилее бывшей жены



Легендарный вокалист LED ZEPPELIN ROBERT PLANT присоединился к местной группе THE HAYRIDERS, выступавшей на семидесятилетии его бывшей жены и исполнил с ними три песни Элвиса Пресли: "One Night With You", "Little Sister" and "A Big Hunk O’ Love".



Морин была первой женой Plant'a. Они поженились в 1968 году и у них есть трое детей. Увы, но средний ребенок, Карак, в пять лет скончался от кишечной инфекции в то время, как LED ZEPPELIN были в туре в США в 1977 году. Позже Plant и John Paul Jones написали песню в его честь — "All My Love".



В 1983 году он развелся с Морин и начал встречаться с его сестрой Ширли, которая в 1991 году родила ему ребенка.









div align=center>













+0 -0









просмотров: 28