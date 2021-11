сегодня



ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube



В эту пятницу Robert Plant и Alison Krauss отметят выпуск исторического альбома "Raise The Roof" (Rounder Records), своего первого совместного альбома за более чем 14 лет. Чтобы торжественно отпраздновать это событие, оба артиста соберутся, чтобы дать серию важных живых выступлений поклонникам по всему миру.



Начиная с 12 часов CST / 13 часов по EST / 18 часов по Гринвичу 19 ноября, неукротимый дуэт объединит усилия с YouTube для проведения глобальной прямой трансляции. В студии Sound Emporium в Нэшвилле при поддержке звёздной группы они представят подборку песен из "Raise The Roof" исключительно для зрителей на платформе. Специальное мероприятие будет проходить одновременно на официальных каналах Plant и Krauss на YouTube.



19 ноября Plant и Krauss также окажутся в студии со специальным корреспондентом CBS News Энтони Мейсоном и дадут большое интервью, а позже примут участие в "Late Show With Stephen Colbert" и представят новую музыку в рамках "CBS Saturday Morning".



После прямой трансляции на YouTube в пятницу зрители смогут посетить канал NPR Music на YouTube для виртуального прослушивания в 13:00 по CST / 14:00 EST. Помимо полного воспроизведения "Raise The Roof" Plant и Krauss вместе с критиком Энн Пауэрс обсудят новый альбом.

























