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Robert Plant

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19 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube

5 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BERT JANSCH от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

8 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

14 авг 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 июл 2021 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

6 июн 2021 : 		 ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS

8 апр 2021 : 		 Цветной винил ROBERT PLANT ко дню музыкального магазина

31 июл 2020 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

20 апр 2020 : 		 ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 ROBERT PLANT представил ремастированное видео

14 янв 2020 : 		 ROBERT PLANT рассказал о своём сольном хите: «Мы склеили много разных кусков из Zeppelin, и в этом было даже что-то комичное»

19 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT уверен, что выпустит ещё один альбом с ALISON KRAUSS

13 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете ROBERT PLANT

6 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT не ощущает связи со "Stairway To Heaven"

1 окт 2019 : 		 ROBERT PLANT выпустит бокс-сет

15 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT о дебютном сольном альбоме: «Мне был нужен барабанщик, который мог бы задать жару»

1 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT впервые за долгое время исполнил "Immigrant Song"

22 май 2019 : 		 ROBERT PLANT сказал, что любит JIMMY PAGE'а

19 фев 2019 : 		 Как ROBERT PLANT повлиял на саундтрек к «Зелёной книге»

19 фев 2019 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

3 янв 2019 : 		 ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS

27 ноя 2018 : 		 Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема

27 ноя 2018 : 		 ROBERT PLANT исполнил песни Элвиса на юбилее бывшей жены

2 июл 2018 : 		 Анимированное видео ROBERT PLANT

1 май 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS
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ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube



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В эту пятницу Robert Plant и Alison Krauss отметят выпуск исторического альбома "Raise The Roof" (Rounder Records), своего первого совместного альбома за более чем 14 лет. Чтобы торжественно отпраздновать это событие, оба артиста соберутся, чтобы дать серию важных живых выступлений поклонникам по всему миру.

Начиная с 12 часов CST / 13 часов по EST / 18 часов по Гринвичу 19 ноября, неукротимый дуэт объединит усилия с YouTube для проведения глобальной прямой трансляции. В студии Sound Emporium в Нэшвилле при поддержке звёздной группы они представят подборку песен из "Raise The Roof" исключительно для зрителей на платформе. Специальное мероприятие будет проходить одновременно на официальных каналах Plant и Krauss на YouTube.

19 ноября Plant и Krauss также окажутся в студии со специальным корреспондентом CBS News Энтони Мейсоном и дадут большое интервью, а позже примут участие в "Late Show With Stephen Colbert" и представят новую музыку в рамках "CBS Saturday Morning".

После прямой трансляции на YouTube в пятницу зрители смогут посетить канал NPR Music на YouTube для виртуального прослушивания в 13:00 по CST / 14:00 EST. Помимо полного воспроизведения "Raise The Roof" Plant и Krauss вместе с критиком Энн Пауэрс обсудят новый альбом.

ROBERT PLANT And ALISON KRAUSS Celebrate New Album











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