ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS
Вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant станет приглашённым артистом на предстоящем альбоме легендарного продюсера и музыканта Nile'а Rodgers'а.
Rodgers в интервью для Daily Star рассказал о своей борьбе с раком, которая мотивировала его как можно больше сотрудничать с другими артистами и чаще давать концерты.
«Когда у меня впервые диагностировали рак, доктор посоветовал мне поразмышлять о жизни. И я подумал: "Я буду чаще заниматься совместными проектами, чем раньше, буду давать больше шоу, чем когда-либо". Это я и продолжу делать».
Nile и Robert впервые сотрудничали более чем 30 лет назад в THE HONEYDRIPPERS, совместно с Jeff'ом Beck'ом и другими.
Nile продолжил: «Я сказал ему: "Почему бы нам не сделать THE HONEYDRIPPERS Volume 3? Давай пропустим вторую часть и сразу приступим к третьей. Если всё получится, мы можем повторить"».
В прошлом месяце Led Zeppelin News сообщили, что Plant провёл 17 декабря в студии Abbey Road вместе с Rodgers'ом.
Также на предстоящем альбоме Rodgers'а можно будет услышать Bruno Mars'а и Jorja Smith.
MegBegb
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