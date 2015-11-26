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Robert Plant

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|||| 3 янв 2019

ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS



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Вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant станет приглашённым артистом на предстоящем альбоме легендарного продюсера и музыканта Nile'а Rodgers'а.

Rodgers в интервью для Daily Star рассказал о своей борьбе с раком, которая мотивировала его как можно больше сотрудничать с другими артистами и чаще давать концерты.

«Когда у меня впервые диагностировали рак, доктор посоветовал мне поразмышлять о жизни. И я подумал: "Я буду чаще заниматься совместными проектами, чем раньше, буду давать больше шоу, чем когда-либо". Это я и продолжу делать».

Nile и Robert впервые сотрудничали более чем 30 лет назад в THE HONEYDRIPPERS, совместно с Jeff'ом Beck'ом и другими.

Nile продолжил: «Я сказал ему: "Почему бы нам не сделать THE HONEYDRIPPERS Volume 3? Давай пропустим вторую часть и сразу приступим к третьей. Если всё получится, мы можем повторить"».

В прошлом месяце Led Zeppelin News сообщили, что Plant провёл 17 декабря в студии Abbey Road вместе с Rodgers'ом.

Также на предстоящем альбоме Rodgers'а можно будет услышать Bruno Mars'а и Jorja Smith.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

MegBegb


3 янв 2019, 23:03		Фуф, я аж охренел, прочитав заголовок как "... над альбомом NILE") а телефон почему-то именно так обрезал) да, то была бы занятная нетривиальная коллаборация)


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