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Robert Plant

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27 ноя 2018 : 		 Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема

27 ноя 2018 : 		 ROBERT PLANT исполнил песни Элвиса на юбилее бывшей жены

2 июл 2018 : 		 Анимированное видео ROBERT PLANT

1 май 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

17 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в гостях у Dan'a Rather'a

8 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в 'The Late Late Show With James Corden'

6 мар 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT & THE SENSATION SPACE SHIFTERS

13 фев 2018 : 		 Видео живого выступления ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

28 янв 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

23 янв 2018 : 		 ROBERT PLANT о возможной записи с JIMMY PAGE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 ROBERT PLANT не собирается писать автобиографию

23 ноя 2017 : 		 На концерте ROBERT PLANT поклонники из-за духоты падали в обморок

16 ноя 2017 : 		 ROBERT PLANT рассказал о новом альбоме

8 ноя 2017 : 		 ROBERT PLANT получит награду

27 сен 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и CHRISSIE HYNDE

18 авг 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

16 мар 2017 : 		 ROBERT PLANT впервые целиком исполнил "Kashmir" без Page'a

1 мар 2017 : 		 Фрагмент выступления ROBERT PLANT

22 янв 2017 : 		 ROBERT PLANT на новом альбоме FAIRPORT CONVENTION

18 окт 2016 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT

15 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

13 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

12 окт 2016 : 		 Концертное видео ROBERT PLANT

22 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT

3 май 2016 : 		 ROBERT PLANT выступил с DEBORAH BONHAM

14 дек 2015 : 		 ROBERT PLANT записал кавер-версию ELBOW

27 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a

6 ноя 2015 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

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Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема



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По сообщению Express & Star, уникальный портрет ROBERT'a PLANT'a был украден из одного из бирмингемских пабов, находящихся в центре города. Он был выставлен как часть выставки Core Collective. Однако художник Chris Davies заявляет, что портрет был украден 18 ноября. Он обратился через твиттер за помощью в возвращении полотна.

ROBERT PLANT Painting Stolen From Birmingham Pub




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