сегодня



Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема



По сообщению Express & Star, уникальный портрет ROBERT'a PLANT'a был украден из одного из бирмингемских пабов, находящихся в центре города. Он был выставлен как часть выставки Core Collective. Однако художник Chris Davies заявляет, что портрет был украден 18 ноября. Он обратился через твиттер за помощью в возвращении полотна.











+1 -0









просмотров: 262

