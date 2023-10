сегодня



ROBERT PLANT впервые за 16 лет спел "Stairway To Heaven"



ROBERT PLANT был специальным гостем благотворительного концерта The Cancer Platform, устроенного гитаристом DURAN DURAN Andy Taylor'ом, проходившем 21 октября в Soho Farmhouse, Oxfordshire. В рамках своего выступления он исполнил "Thank You", "Black Dog" и "Stairway To Heaven". Последний раз на публике он исполнял "Stairway To Heaven" 16 лет назад, на арене О2 в Лондоне.





