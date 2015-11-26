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Как ROBERT PLANT повлиял на саундтрек к «Зелёной книге»



По сообщению Forbes, ROBERT PLANT сыграл ключевую роль в создании саундтрека к фильму «Зелёная книга», претендующему на премию Оскар. Режиссёр фильма, Peter Farrelly, позвал Robert'a на ужин и обратился к нему за помощью:



«Я сказал ему: "Robert, назови мне песни, которые ты слышал в конце 1950-х и начале 1960-х, и которые сейчас никто больше не крутит. Я хотел услышать классные темы, которые ты знаешь, но которых не было на радио уже лет пятьдесят».



Plant назвал "Pretty Lil' Thing" от Sonny "Golden Boy" Williamson и "Goodbye, My Lover, Goodbye" Robert'a Mosley среди прочих тем.



«Это был удивительный вечер. Мы включили YouTube, и он мне ставил песню за песней, и я как какой-то студент сидел с открытым ртом и записывал всё то, что он мне говорил».











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