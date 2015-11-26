Новая песня ROBERT PLANT

ROBERT PLANT опубликовал один из трех ранее нереализованных треков, "Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1)", который будет включен в выходящий второго октября двойной сборник "Digging Deep: Subterranea".
Трек-лист:
CD1
01. Rainbow
02. Hurting Kind
03. Shine It All Around
04. Ship Of Fools
05. Nothing Takes The Place Of You *
06. Darkness, Darkness
07. Heaven Knows
08. In The Mood
09. Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1) *
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