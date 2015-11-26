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Robert Plant

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31 июл 2020 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

20 апр 2020 : 		 ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 ROBERT PLANT представил ремастированное видео

14 янв 2020 : 		 ROBERT PLANT рассказал о своём сольном хите: «Мы склеили много разных кусков из Zeppelin, и в этом было даже что-то комичное»

19 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT уверен, что выпустит ещё один альбом с ALISON KRAUSS

13 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете ROBERT PLANT

6 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT не ощущает связи со "Stairway To Heaven"

1 окт 2019 : 		 ROBERT PLANT выпустит бокс-сет

15 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT о дебютном сольном альбоме: «Мне был нужен барабанщик, который мог бы задать жару»

1 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT впервые за долгое время исполнил "Immigrant Song"

22 май 2019 : 		 ROBERT PLANT сказал, что любит JIMMY PAGE'а

19 фев 2019 : 		 Как ROBERT PLANT повлиял на саундтрек к «Зелёной книге»

19 фев 2019 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

3 янв 2019 : 		 ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS

27 ноя 2018 : 		 Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема

27 ноя 2018 : 		 ROBERT PLANT исполнил песни Элвиса на юбилее бывшей жены

2 июл 2018 : 		 Анимированное видео ROBERT PLANT

1 май 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

17 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в гостях у Dan'a Rather'a

8 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в 'The Late Late Show With James Corden'

6 мар 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT & THE SENSATION SPACE SHIFTERS

13 фев 2018 : 		 Видео живого выступления ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

28 янв 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

23 янв 2018 : 		 ROBERT PLANT о возможной записи с JIMMY PAGE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS выйдет зимой
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Новая песня ROBERT PLANT



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ROBERT PLANT опубликовал один из трех ранее нереализованных треков, "Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1)", который будет включен в выходящий второго октября двойной сборник "Digging Deep: Subterranea".

Трек-лист:

CD1

01. Rainbow

02. Hurting Kind

03. Shine It All Around

04. Ship Of Fools

05. Nothing Takes The Place Of You *

06. Darkness, Darkness

07. Heaven Knows

08. In The Mood

09. Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1) *

10. New World

11. Like I've Never Been Gone

12. I Believe

13. Dance With You Tonight

14. Satan Your Kingdom Must Come Down

15. Great Spirit (acoustic)

CD2

01. Angel Dance

02. Takamba

03. Anniversary

04. Wreckless Love

05. White Clean & Neat

06. Silver Rider

07. Fat Lip

08. 29 Palms

09. Last Time I Saw Her

10. Embrace Another Fall

11. Too Much Alike (feat. Patty Griffin) *

12. Big Log

13. Falling In Love Again

14. Memory Song (Hello Hello)

15. Promised Land

* previously unreleased

ROBERT PLANT Shares Previously Unreleased Song








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ufx


31 июл 2020, 20:21		Этот чел зарубил воссоединение LZ. Кому теперь интересно его творчество?

ufx


31 июл 2020, 20:21		Даже с сыном покойного участника.


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