Новая песня ROBERT PLANT



ROBERT PLANT опубликовал один из трех ранее нереализованных треков, "Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1)", который будет включен в выходящий второго октября двойной сборник "Digging Deep: Subterranea".



Трек-лист:



CD1



01. Rainbow



02. Hurting Kind



03. Shine It All Around



04. Ship Of Fools



05. Nothing Takes The Place Of You *



06. Darkness, Darkness



07. Heaven Knows



08. In The Mood



09. Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1) *



10. New World



11. Like I've Never Been Gone



12. I Believe



13. Dance With You Tonight



14. Satan Your Kingdom Must Come Down



15. Great Spirit (acoustic)



CD2



01. Angel Dance



02. Takamba



03. Anniversary



04. Wreckless Love



05. White Clean & Neat



06. Silver Rider



07. Fat Lip



08. 29 Palms



09. Last Time I Saw Her



10. Embrace Another Fall



11. Too Much Alike (feat. Patty Griffin) *



12. Big Log



13. Falling In Love Again



14. Memory Song (Hello Hello)



15. Promised Land



* previously unreleased



















