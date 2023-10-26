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Robert Plant

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|||| 26 окт 2023

ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков



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По утверждению бывшего гитариста REEF и нынешнего участника GOLDRAY Kenwyn'a House, "Stairway To Heaven" не была в списках песен для исполнения на благотворительном концерте 21 октября:

«Это было нечто среднее между волнением и ужасом. У меня было буквально четыре дня для того, чтобы выучить всё, после того как 15 октября мне позвонил гитарный техник Taylor'a и спросил, готов ли я принять участие в благотворительном выступлении, которое состоится менее чем через неделю.

Когда в помещение зашёл Robert Plant, и я должен был впервые сыграть с ним "Stairway To Heaven" в небольшом закрытом помещении, это была, пожалуй, самая напряжённая профессиональная ситуация, с которой я когда-либо сталкивался. Я нахожусь в маленькой комнате со своим героем и играю самую известную из его песен».

House рассказал, что Plant, который на протяжении многих лет в своих интервью высказывал несколько противоречивые чувства по поводу этой композиции, согласился исполнить "Stairway To Heaven" только после того, как об этом попросил человек, пожертвовавший значительную сумму денег в пользу The Cancer Platform.

«Кто-то предложил огромную сумму денег за то, чтобы он исполнил эту песню. Вокруг него образовался отличный кармический круг. Эта песня собрала шестизначную сумму для благотворительной организации».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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26 окт 2023
N
Nepalcev
"ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков в пользу благотворительной организации The Cancer Platform."
Like!2
26 окт 2023
olly71
Надо уметь поднимать на себя цену . Плант это всегда умел . Причём делал это сверх изящно всегда показывая своё равнодушие к дорогим предложениям.
26 окт 2023
M
Mike Barlow
Бедняга прям, так унизился за деньги. Врагу не пожелаешь.
Like!1  Dislike!2
26 окт 2023
Corpsegrinder04
Я и за полтораху бы спел без проблем. Да не слушает никто.
Like!5
26 окт 2023
Klawd Air
А почему противоречивые чувства у Планта по поводу этой песни? Неужто всë-таки услышал в ней реверсированные дьявольские послания?
27 окт 2023
Hellg
Мне лично The Battle of Evermore больше нравится, хотя Stairway to Heaven тоже отличная песня!
27 окт 2023
P
Petrucci
Отличное видео на разбор Фреду-гетарецу )

просмотров: 2221

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