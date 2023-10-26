ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков
По утверждению бывшего гитариста REEF и нынешнего участника GOLDRAY Kenwyn'a House, "Stairway To Heaven" не была в списках песен для исполнения на благотворительном концерте 21 октября:
«Это было нечто среднее между волнением и ужасом. У меня было буквально четыре дня для того, чтобы выучить всё, после того как 15 октября мне позвонил гитарный техник Taylor'a и спросил, готов ли я принять участие в благотворительном выступлении, которое состоится менее чем через неделю.
Когда в помещение зашёл Robert Plant, и я должен был впервые сыграть с ним "Stairway To Heaven" в небольшом закрытом помещении, это была, пожалуй, самая напряжённая профессиональная ситуация, с которой я когда-либо сталкивался. Я нахожусь в маленькой комнате со своим героем и играю самую известную из его песен».
House рассказал, что Plant, который на протяжении многих лет в своих интервью высказывал несколько противоречивые чувства по поводу этой композиции, согласился исполнить "Stairway To Heaven" только после того, как об этом попросил человек, пожертвовавший значительную сумму денег в пользу The Cancer Platform.
«Кто-то предложил огромную сумму денег за то, чтобы он исполнил эту песню. Вокруг него образовался отличный кармический круг. Эта песня собрала шестизначную сумму для благотворительной организации».
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