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Robert Plant

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28 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

25 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT назвал судебные разбирательства по "Stairway To Heaven" неприятными для всех сторон

21 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BRENDA BURNS от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

19 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube

5 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BERT JANSCH от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

8 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

14 авг 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 июл 2021 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

6 июн 2021 : 		 ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS

8 апр 2021 : 		 Цветной винил ROBERT PLANT ко дню музыкального магазина

31 июл 2020 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

20 апр 2020 : 		 ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 ROBERT PLANT представил ремастированное видео

14 янв 2020 : 		 ROBERT PLANT рассказал о своём сольном хите: «Мы склеили много разных кусков из Zeppelin, и в этом было даже что-то комичное»

19 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT уверен, что выпустит ещё один альбом с ALISON KRAUSS

13 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете ROBERT PLANT

6 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT не ощущает связи со "Stairway To Heaven"

1 окт 2019 : 		 ROBERT PLANT выпустит бокс-сет

15 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT о дебютном сольном альбоме: «Мне был нужен барабанщик, который мог бы задать жару»

1 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT впервые за долгое время исполнил "Immigrant Song"

22 май 2019 : 		 ROBERT PLANT сказал, что любит JIMMY PAGE'а

19 фев 2019 : 		 Как ROBERT PLANT повлиял на саундтрек к «Зелёной книге»

19 фев 2019 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

3 янв 2019 : 		 ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS

27 ноя 2018 : 		 Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема
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Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS



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Исполнение композиции "Searching For My Love" ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS в Sound Emporium Studios, доступно для просмотра ниже.

ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS Release "Searching For My Love" Performance Video From Nashville's Sound Emporium Studios



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