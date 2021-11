сегодня



ROBERT PLANT назвал судебные разбирательства по "Stairway To Heaven" неприятными для всех сторон



Во время появления в программе "Loose Ends" на BBC Radio 4 Robert Plant прокомментировал спор об авторских правах на классическую песню LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven", которая, по мнению истца, является копией песни SPIRIT "Taurus".



Майкл Скидмор, доверенное лицо автора песни "Taurus" Рэнди "California" Вулфа, подал иск более чем через четыре десятилетия после того, как "Stairway To Heaven" появилась на безымянном альбоме LED ZEPPELIN, более известном как "Led Zeppelin IV".



В июне 2016 года жюри присяжных в Лос-Анджелесе совещалось около пяти часов, после чего единогласно приняло решение в пользу LED ZEPPELIN. Дело было возобновлено в 2018 году, после чего в прошлом году апелляционный суд подтвердил первоначальный вердикт. В октябре 2020 года Верховный суд США отказался рассматривать это дело, окончательно прекратив его.



На вопрос о том, какие ощущения он испытывал, когда давал показания на суде в 2016 году, Plant ответил:



«Что поделаешь? Я просто должен был находиться там. Меня проинструктировали сидеть прямо напротив присяжных: "Не смотри на них, но и не смотри ни на кого. Просто сиди там восемь часов".



Как бы я ни был музыкален, я не могу комментировать ничего музыкального. Я просто пою.



Есть миллионы и миллионы песен, в которых звучит одна и та же аккордовая последовательность, так что это было очень досадно и неприятно для всех сторон».



Plant заявил в суде, что он не помнит, чтобы когда-либо слышал "Taurus" раньше:



«Я не помнил её тогда и не помню сейчас».



Гитарист LED ZEPPELIN Jimmy Page также заявил, что он не копировал ни одной части "Taurus", хотя в его коллекции из 4 000 виниловых пластинок было пять дисков SPIRIT.







