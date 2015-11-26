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Robert Plant

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6 июн 2021 : 		 ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS

8 апр 2021 : 		 Цветной винил ROBERT PLANT ко дню музыкального магазина

31 июл 2020 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

20 апр 2020 : 		 ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 ROBERT PLANT представил ремастированное видео

14 янв 2020 : 		 ROBERT PLANT рассказал о своём сольном хите: «Мы склеили много разных кусков из Zeppelin, и в этом было даже что-то комичное»

19 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT уверен, что выпустит ещё один альбом с ALISON KRAUSS

13 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете ROBERT PLANT

6 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT не ощущает связи со "Stairway To Heaven"

1 окт 2019 : 		 ROBERT PLANT выпустит бокс-сет

15 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT о дебютном сольном альбоме: «Мне был нужен барабанщик, который мог бы задать жару»

1 июл 2019 : 		 ROBERT PLANT впервые за долгое время исполнил "Immigrant Song"

22 май 2019 : 		 ROBERT PLANT сказал, что любит JIMMY PAGE'а

19 фев 2019 : 		 Как ROBERT PLANT повлиял на саундтрек к «Зелёной книге»

19 фев 2019 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

3 янв 2019 : 		 ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS

27 ноя 2018 : 		 Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема

27 ноя 2018 : 		 ROBERT PLANT исполнил песни Элвиса на юбилее бывшей жены

2 июл 2018 : 		 Анимированное видео ROBERT PLANT

1 май 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

17 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в гостях у Dan'a Rather'a

8 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в 'The Late Late Show With James Corden'

6 мар 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT & THE SENSATION SPACE SHIFTERS

13 фев 2018 : 		 Видео живого выступления ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

28 янв 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS
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|||| 6 июн 2021

ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS



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ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS, в который также войдет кавер-версия композиции 1965 года BOBBY MOORE & THE RHYTHM ACES "Searching For My Love".

ROBERT PLANT's New Collaborative Album With ALISON KRAUSS To Include Cover Of 1960s Classic



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore


6 июн 2021, 22:00		Хорошие новости. Только бы дожили все участники.


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