6 июн 2021



ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS



ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS, в который также войдет кавер-версия композиции 1965 года BOBBY MOORE & THE RHYTHM ACES "Searching For My Love".







+3 -1



( 1 ) просмотров: 817