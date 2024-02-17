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Robert Plant

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|||| 16 фев 2024

ROBERT PLANT считает, что больше не будет петь "Stairway To Heaven"



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В новом эксклюзивном интервью Rolling Stone, посвящённом предстоящему североамериканскому турне с Alison Krauss, Robert Plant рассказал, каково ему было исполнить эту песню ещё раз:

«Это было катарсически. Люди говорят: "Это хорошо. Он больше не собирался этого делать". Но на самом деле всё не так! Я просто сказал не подумав. Потому что эта песня очень важна для меня, потому что я был в то время в команде Джимми, Джона и Бонзо. Так что в тот вечер всё было так, как надо. Это было испытание огнём, но в конце я чувствовал себя лучше, чем в начале».

Когда ведущий спросил: «Я подумал, что это может быть последний раз, когда ты поёшь эту песню. Ты согласен с этим?», Plant ответил:

«Да, наверное, ты прав. Я ещё не успел выступить на катках в Финляндии с небольшим оркестром [смеётся]. Так что я не думаю, что буду её петь снова, но я не знаю. Как знать? Что-то может измениться. Этот дух может вернуться. Это длинная песня. Кто сможет запомнить все эти слова?»




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17 фев 2024
M
Matthiola
Гугль-переводчик. Прекрасно.

просмотров: 269

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