сегодня



Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS



"Can't Let Go" ,новая песня ROBERT'a PLANT'a и ALISON KRAUSS, доступна для прослушивания ниже. Эта песня будет включена в новую совместную работу "Raise The Roof", выходящую 19 ноября на Rounder Records.



Трек-лист:



01. Quattro (World Drifts In)



02. The Price Of Love



03. Go Your Way



04. Trouble With My Lover



05. Searching For My Love



06. Can't Let Go



07. It Don't Bother Me



08. You Led Me To The Wrong



09. Last Kind Words Blues



10. High And Lonesome



11. Going Where The Lonely Go



12. Somebody Was Watching Over Me



















+3 -0



( 2 ) просмотров: 1278