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Robert Plant

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Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS



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"Can't Let Go" ,новая песня ROBERT'a PLANT'a и ALISON KRAUSS, доступна для прослушивания ниже. Эта песня будет включена в новую совместную работу "Raise The Roof", выходящую 19 ноября на Rounder Records.

Трек-лист:

01. Quattro (World Drifts In)

02. The Price Of Love

03. Go Your Way

04. Trouble With My Lover

05. Searching For My Love

06. Can't Let Go

07. It Don't Bother Me

08. You Led Me To The Wrong

09. Last Kind Words Blues

10. High And Lonesome

11. Going Where The Lonely Go

12. Somebody Was Watching Over Me

ROBERT PLANT And ALISON KRAUSS Release Lyric Video For








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Наугад


22 окт 2021, 15:57		Норм.

Moomrick


22 окт 2021, 17:32		Шикарный альбом ожидается... первая пара песен не хуже лучших в предыдущего)))


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