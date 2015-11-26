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Robert Plant

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19 фев 2019 : 		 Как ROBERT PLANT повлиял на саундтрек к «Зелёной книге»

19 фев 2019 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

3 янв 2019 : 		 ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS

27 ноя 2018 : 		 Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема

27 ноя 2018 : 		 ROBERT PLANT исполнил песни Элвиса на юбилее бывшей жены

2 июл 2018 : 		 Анимированное видео ROBERT PLANT

1 май 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

17 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в гостях у Dan'a Rather'a

8 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT в 'The Late Late Show With James Corden'

6 мар 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT & THE SENSATION SPACE SHIFTERS

13 фев 2018 : 		 Видео живого выступления ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

28 янв 2018 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS

23 янв 2018 : 		 ROBERT PLANT о возможной записи с JIMMY PAGE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 ROBERT PLANT не собирается писать автобиографию

23 ноя 2017 : 		 На концерте ROBERT PLANT поклонники из-за духоты падали в обморок

16 ноя 2017 : 		 ROBERT PLANT рассказал о новом альбоме

8 ноя 2017 : 		 ROBERT PLANT получит награду

27 сен 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и CHRISSIE HYNDE

18 авг 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

16 мар 2017 : 		 ROBERT PLANT впервые целиком исполнил "Kashmir" без Page'a

1 мар 2017 : 		 Фрагмент выступления ROBERT PLANT

22 янв 2017 : 		 ROBERT PLANT на новом альбоме FAIRPORT CONVENTION

18 окт 2016 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT

15 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN
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ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE



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Видео с выступления новой группы ROBERT'а PLANT'a SAVING GRACE, отыгравшей два концерта на разогреве FAIRPORT CONVENTION, доступно для просмотра ниже. Концерты состоялись 14 февраля в The Anvil (Basingstoke) и 16 февраля в The Forum (Bath).

В состав SAVING GRACE входят Plant (вокал, гармоника), Suzi Dian (вокал), Tony Kelsey (мандолина, баритон-гитара и акустическая гитара), Matt Worley (банджо, акустическая, баритон-гитара и куатро) и Oli Jefferson (перкуссия). Дебют нового коллектива состоялся 25 января в SpArC Theatre (Shropshire).

Музыку проекта социальные медиа характеризуют как «вдохновлённую пейзажами Валлийской марки» и «от шёпота до крика».



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