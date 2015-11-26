ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

Видео с выступления новой группы ROBERT'а PLANT'a SAVING GRACE, отыгравшей два концерта на разогреве FAIRPORT CONVENTION, доступно для просмотра ниже. Концерты состоялись 14 февраля в The Anvil (Basingstoke) и 16 февраля в The Forum (Bath).
В состав SAVING GRACE входят Plant (вокал, гармоника), Suzi Dian (вокал), Tony Kelsey (мандолина, баритон-гитара и акустическая гитара), Matt Worley (банджо, акустическая, баритон-гитара и куатро) и Oli Jefferson (перкуссия). Дебют нового коллектива состоялся 25 января в SpArC Theatre (Shropshire).
Музыку проекта социальные медиа характеризуют как «вдохновлённую пейзажами Валлийской марки» и «от шёпота до крика».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).