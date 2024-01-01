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VINNY APPICE: «Слух у меня подсел конкретно!»



VINNY APPICE в интервью Drum Syndicate Podcast ответил на вопрос, использует ли он защиту для ушей во время игры. Он ответил:



«Я ношу маленькие беруши для плавания, которые отсекают верхние частоты, и всё. А слух у меня паршивый. Все телевизоры в моём доме с субтитрами. И я постоянно спрашиваю свою прекрасную девушку Лесли: "Что? Что он сказал?« Так что да, слух у меня ужасный"».



На вопрос о том, как давно он начал носить беруши, Vinny ответил:



«Наверное, впервые я надел их с BLACK SABBATH, потому что мы играли громко. Мы играли с мониторами в первом туре SABBATH "Mob Rules". Там были долбаные колонки размером с холодильник, и два из них стояли за моей спиной, и они фигачили на полную мощность. Невозможно играть под такое в наушниках. Это BLACK SABBATH и [Ронни Джеймс] Дио, и нужно чувствовать эту мощь. К сожалению, это негативно сказывается на слухе.



Забавно. Я не очень хорошо слышу — например, если я смотрю что-то по телевизору, если там что-то говорят, мне лучше использовать субтитры, а в комнате с большим количеством шума я ничего не услышу. Трудно что-либо услышать. Но я слышу плохую настройку, неправильные ноты, неправильную тональность, неправильные движения, ритм и музыку, когда мы находимся на сцене. Я играю громко. "Что за фигня? Это неправильная нота" — я так говорю, когда кто-то извлекает не ту ноту. Я могу слышать это, почти идеально. Но во всём остальное — полный атас».







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