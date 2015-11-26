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В SACRED REICH вернулся барабанщик



SACRED REICH объявили о возвращении в состав барабанщика Dave'a McClain'a.



McClain был участником SACRED REICH с 1991 по 1995. Он играл на ЕР "A Question" (1991) и "Independent" (1993) и "Heal" (1996) перед тем как уйти в MACHINE HEAD.



Phil Rind: «С огромным удовольствием сообщаю, что Dave McClain вновь в составе SACRED REICH! Это лучший из возможных сценариев, на который мы не могли и рассчитывать, он просто лучший! Прекрасный барабанщик и замечательный человек и мы невероятно рады приветствовать его возвращение в команду. В феврале мы отправляемся в студию и нам не терпится дождаться момента, когда вы сможете услышать нашу новую работу летом 2019 года!!!»



«Я очень рад воссоединиться с моими братьями в SACRED REICH. Иметь возможность создавать и играть музыку с одной из моих любимых групп всегда было тем, на что я надеялся. И мне не терпится дождаться того момента, когда вы все услышите новый альбом, который мы начнем записывать в феврале и той встречи, которая состоится у нас с вами на концертах в 2019-2020 годах!!!»











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