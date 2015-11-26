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Sacred Reich

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19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

31 май 2014 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

31 окт 2013 : 		 Вокалист SACRED REICH заверяет, что коллектив не планирует запись нового альбома

24 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD SACRED REICH

9 окт 2012 : 		 SACRED REICH выпустят "Live At Wacken"

5 сен 2012 : 		 У SACRED REICH нет планов по выпуску нового альбома

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

11 июн 2012 : 		 SACRED REICH: Видео с выступления на Sweden Rock

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

4 июл 2011 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

9 ноя 2009 : 		 Переиздание классической работы SACRED REICH выйдет с бонусами

8 июн 2009 : 		 Выступление SACRED REICH в Голландии доступно в сети

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В SACRED REICH вернулся барабанщик



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SACRED REICH объявили о возвращении в состав барабанщика Dave'a McClain'a.

McClain был участником SACRED REICH с 1991 по 1995. Он играл на ЕР "A Question" (1991) и "Independent" (1993) и "Heal" (1996) перед тем как уйти в MACHINE HEAD.

Phil Rind: «С огромным удовольствием сообщаю, что Dave McClain вновь в составе SACRED REICH! Это лучший из возможных сценариев, на который мы не могли и рассчитывать, он просто лучший! Прекрасный барабанщик и замечательный человек и мы невероятно рады приветствовать его возвращение в команду. В феврале мы отправляемся в студию и нам не терпится дождаться момента, когда вы сможете услышать нашу новую работу летом 2019 года!!!»

«Я очень рад воссоединиться с моими братьями в SACRED REICH. Иметь возможность создавать и играть музыку с одной из моих любимых групп всегда было тем, на что я надеялся. И мне не терпится дождаться того момента, когда вы все услышите новый альбом, который мы начнем записывать в феврале и той встречи, которая состоится у нас с вами на концертах в 2019-2020 годах!!!»



SACRED REICH Rejoined By Ex-MACHINE HEAD Drummer DAVE MCCLAIN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dichlofos


19 дек 2018, 01:48		Херасе рокировка.


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