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Sacred Reich

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12 фев 2019 : 		 SACRED REICH выпустят новый альбом летом

19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

31 май 2014 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

31 окт 2013 : 		 Вокалист SACRED REICH заверяет, что коллектив не планирует запись нового альбома

24 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD SACRED REICH

9 окт 2012 : 		 SACRED REICH выпустят "Live At Wacken"

5 сен 2012 : 		 У SACRED REICH нет планов по выпуску нового альбома

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

11 июн 2012 : 		 SACRED REICH: Видео с выступления на Sweden Rock

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

4 июл 2011 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

9 ноя 2009 : 		 Переиздание классической работы SACRED REICH выйдет с бонусами

8 июн 2009 : 		 Выступление SACRED REICH в Голландии доступно в сети

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|||| 12 фев 2019

SACRED REICH выпустят новый альбом летом



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Американские трэшеры SACRED REICH в данный момент находятся в студии, где записывают свой новый студийный альбом — первый за прошедшие 23 года, — который получил название "Awakening". Продюсером диска стал Arthur Rizk, ранее работавший с CAVALERA CONSPIRACY, POWER TRIP и CODE ORANGE.



SACRED REICH To Release




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Exceptional


12 фев 2019, 13:03		Одни из скучнейших представителей жанра. Сильно сомневаюсь, что новый альбом будет лучше, чем все предыдущие.

НELLECTOR


12 фев 2019, 13:14		Глупости не пори.
Легенда. Ждём.

Exceptional


12 фев 2019, 14:02		Легенды? Ты их еще "культовыми" назови. Обычная серость, которая загнулась сразу же после падения волны thrash metal в 90ых.

НELLECTOR


12 фев 2019, 14:50		Конечно культовые.
Покруче всяких незагнувшихся Антраксов.

Exceptional


12 фев 2019, 15:06		Ну раз так, то вопросов больше не имею =)

Suicide333Poly


12 фев 2019, 21:18		вообще то первые 2 альбома очень бодрые, особенно первый, для своего времени - бомба, а в 90х у них уже проходняк пошёл, новья не жду, остаётся надеяться на exhorder

DarkRoom_0


12 фев 2019, 22:41		Sacred Reich уж получше Антракса будет, и пободрей

StygianSaviour


13 фев 2019, 00:23		Господи, да получше Антракса много что будет.

vs918


13 фев 2019, 22:15		антракс гавно .. времена Джона Буша дальше всё ...А Sacred Reich на альбомах звучит круто а вот живьем как то вяло все.. чего то не хватает((


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