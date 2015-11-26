SACRED REICH выпустят новый альбом летом

Американские трэшеры SACRED REICH в данный момент находятся в студии, где записывают свой новый студийный альбом — первый за прошедшие 23 года, — который получил название "Awakening". Продюсером диска стал Arthur Rizk, ранее работавший с CAVALERA CONSPIRACY, POWER TRIP и CODE ORANGE.
Exceptional
НELLECTOR
Легенда. Ждём.
Exceptional
НELLECTOR
Покруче всяких незагнувшихся Антраксов.
Exceptional
Suicide333Poly
DarkRoom_0
StygianSaviour
vs918
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