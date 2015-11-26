12 фев 2019



SACRED REICH выпустят новый альбом летом



Американские трэшеры SACRED REICH в данный момент находятся в студии, где записывают свой новый студийный альбом — первый за прошедшие 23 года, — который получил название "Awakening". Продюсером диска стал Arthur Rizk, ранее работавший с CAVALERA CONSPIRACY, POWER TRIP и CODE ORANGE.















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