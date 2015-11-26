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Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»
Вокалист SACRED REICH Phil Rind выдал пламенную речь в отношении тех, кто шестого января напал на Символ демократии — Капитолий:
«Не могу поверить, сколько людей до сих пор не понимает. Как будто многие из вас никогда не читали наши тексты и не понимали их.
Мы знаем, что наша политическая система прогнила до основания. В этом нет ничего нового. Но тупые расистские засранцы, вторгшиеся в Капитолий, сделали это, чтобы поддержать тупого расистского лживого президента. Другой причины нет.
Они не пытаются спасти Америку, они уничтожают ее для телеведущего реалити-шоу, который станет худшим президентом в истории.
Если вы являетесь частью культа Трампа, не стесняйтесь отписаться. Нам по$#й.
Если вы не видите белого превосходства, которое пронизывает эту страну, я предлагаю вам открыть глаза и внимательно посмотреть вокруг. Прочтите книгу "White Fragility". Но если вы этого не видите, то, наверное, потому что не хотите. Может, вам стоит послушать "One Nation"».
Одного сообщения ему показалось мало, и он решил добавить:
«Если вы не видите разницы между БэЛэМэ, топящих за безоружных чёрных, которых десятилетиями расстреливала полиция по всей стране, и вооружёнными белыми националистическими внутренними террористами, штурмующими Капитолий, чтобы остановить выборы в поддержку тупого, расистского, лживого президента, то, несомненно, ОТПИСЫВАЙТЕСЬ, СТАВЬТЕ ДИЗЛАЙКИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ НАС... ДА ЧТО УГОДНО.
Это не имеет значения.
Мы — за правду. Мы поддерживаем БэЛэМЭ, потому что чёрные жизни так же важны, как и жизни белых.
Мы поддерживаем всех, кто выступает против фашизма, где бы он ни поднимал свою уродливую голову.
Мы поддерживаем рабочих, профсоюзы, организаторов, активистов, борющихся за работу, и угнетённых людей по всему миру.
Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество и всех маргиналов, которые имеют право быть и жить именно так, как они выбирают.
Мы выступаем против коррумпированных правительств и политиков, которые набивают свои карманы за счёт людей, которых они должны представлять.
Есть, бл#$ь, ещё какие-нибудь вопросы?»
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Magyar
НELLECTOR
Magyar
Chillato
Максим.Игоревич
Magyar
Что до того, кого слушать - исполнителей масса, не все прониклись толерастией и прочей херней. А главное, еще меньшее количество из тех, кто прониклись, открыто посылает нахер своих слушателей.
GeraldFromRivia
hansi_hrb
hansi_hrb
Family Ghost
Эт че за факт?
Petrovich Sexyy
Да, мне вот тоже интересно. Сейчас срочно побегу переставать их слушать.
hansi_hrb
Ну например. Хеллектор еще писал, что они меняют тексты и на сайте были какие то новости об этом.
hansi_hrb
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Ну дело такое. Я ж не говорю, что мой поступок правильный или единственно верный. И я ж не выхожу с плакатами или лицом Джона Шаффера с той фотки - прочь всех продажных итд. Каждому свое. Но мой личный небольшой протест и позиция вполне допустима. И да, я не за Трампа и не за коммунизм. Но и политика США мне не нравится. Имею право!)
hansi_hrb
Corpsegrinder04
ElectricRetard
>И как он их поддержал интересно? Твитом? Репостом.
Ну и да, Sacred Reich достаточно бичевая группа. Им бы на обед семье накопить, какая поддержка? Трансляция идеи через музыку более чем достаточно. Это не Метла с ее миллионами.
>феминизм в россии стал вполне мужененависническим движением, который в будущем вполне выродится в новых БЛМ или еще какую сегрегацию.
Сам эту хуету не перевариваю, но не преувеличивай)
Я достаточно много взаимодействую с людьми которые вертятся в фем. кругах, так вот вне этих самых кругов всем на них насрать. Да и адеквато(к?)(терш?) там хватает.
ElectricRetard
The new lyrics will be:
Manager of Equals I’m cutting your hours
Shattering your 401(k) and burning your dreams
Caught in a meeting, you can’t do a thing
Just file your TPS reports so I hear you scream
hansi_hrb
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Допустим это утка, и если так я вполне признаю что был неправ, с меня не убудет. Насчет бичевой группы. Ну если ты бич, тогда и выражайся соответственно, бери смыслом, а не лозунгами. Как ранние РАДМ Трансляции идеи через их музыку я вообще не вижу если честно.
Я не преувеличиваю, существование блоггеров имеющих от сотен тысяч до миллионов, это сейчас уже сила, не говоря о будущем. Адекватные есть но мало. А если взять америку, где вполне себе расистск-эйджистские заявления по типу тех что делает Бри Ларсон или рецензии после Джокера, по типу да нахуй наблюдать за страданиями белого гетеросексуала, это раскол и расовая ненависть. И все такие вещи, ко1торые поддерживаются в том числе и бичами, ничего не приносят равенству, а только умножают ненависть и нетерпимость. И в этом плане все эти БЛМ феминисты, нацисты, Куаноны, инселы и трамписты, одного поля ягоды, которые производят весьма крутой эффект. О невероятной поляризации общества сейчас говорят очень многие умные люди, и именно благодаря тому что даже бичи поддерживают тупизну и новый нацизм, будут все новые и новые проблемы.
Starbreaker
Ну и да, начать с пафосного диалога про обезьян, которые не умеют читать, а закончить тем, что перестал слушать металлику на основе тупого интернет-троллинга, который раскрыт даже в каментах к этой статье - это просто ирония максимального уровня! Снимаю шляпу, даже лучше нарочно бы придумать не смог)
ElectricRetard
Если бы я переставал слушать группы после каждого тупорылого заявления музыканта, я бы давно завязал с музыкой вообще и сосал пиво под пение глухарей.
Starbreaker
Не все перфекционисты, понимаю, и далеко не все вообще способны вести себя логично и последовательно. Однако...
Думаю, ни для кого не секрет, что так или иначе БЛМ и весь прочий либерализм нынче поддерживают хотя бы путём простого перепоста или лайка две трети всех мейнстрим-музыкантов, и наверное почти весь мейнстрим-кинопром в полном составе.
Не все разумеется пишут разгромные посты, как вот этот чувачок, но уж точно мало кто осмелится пойти против повестки.
Я это к тому, что тогда их тоже надо исключать) Слушать только истинных бунтарей и смотреть только подобных Фон Триеру или что-то такое...
Starbreaker
Вынимать из плейлиста только самых ярко орущих, когда на деле какие-то одобрения этому движению сто процентов выразило летом до половины групп из вообще всего музыкального мира)
Starbreaker
И вообще никакой ААА-проект по сути. Там никто не может позволить себе НЕ поддерживать либерализм, если конечно хочет работать дальше)
ElectricRetard
А так как самых орущих определяют ваши новостные заголовки, предлагаю начинать прививать людям хороший вкус. Требую пост про то что Ross The Boss и Brothers Of Metal поддерживают BLM. Для начала.
Starbreaker
Да и то кажется уже всем надоело...
Starbreaker
hansi_hrb
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Я не стращаю, а выражаю мнение, с которым вполне можно не соглашаться и оспаривать. Насчет троллинга, это как раз меня и характеризует как человека вменяемого, умеющего признать свою неправоту, а не отстаивающего ошибки с пеной у рта.
А насчет исключения, это как я уже написал дело исключительно личное. И заметь, что речь не шла о бунтарстве или трушности. Я вполне понимаю людей, которые говорят, в моей жизни были белые скоты. Или евреи скоты, или немцы. И делятся опытом. Но обобщения, по которому, все белые или все мужики есть потенциальные насильники, родственники рабовладельцев или люди с однозначными привелегиями, это неправильно. Так как страдают в этой жизни все. Есть масса нейтральных творцов или людей которые выражают свою позицию нормально. Да по той же причине я перестал слушать например Бурзум и не жалею.
ElectricRetard
Одна только финальная строчка "focusing instead on social justice topics and hair dye" чего стоит.
Flaming
Продолжать слушать буду, хоть дед и брызжет враньем и фуфлом.
А вообще борьба переходит в пике.
У вонючих уголовников не осталось никаких средств, кроме как мучать и стрелять. А сила действия равна силе противодействия. И даже может превысить ее.
Чем кончится - да чем и всегда кончалось.
Самозастреленной башкой фюрера да нюрнбергским процессом.
Для уголовного говна иного унитаза не изобретено.
hansi_hrb
Starbreaker
hansi_hrb
Starbreaker
Кажется, даже все винилы распродал с дисками)
Starbreaker
Да это понятно)
Мне кажется, что если бы я жил в Норвегии, я бы тоже сильнее переживал по поводу Трампа, феминизма и прочих повесточек.
Однако, когда оглядываешься вокруг на имперскую действительность... Честное слово, лучше бы Трамп и феминизм.
hansi_hrb
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Полностью согласен)
hansi_hrb
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Я вот когда переехал и стал интересоваться местной культурой, то честно говоря был удивлен, насколько ничтожную долю тут занимает христианство и вообще все что связано именно с этой религией. Ходил по разным местам где тусовались и росли блэкстеры, видел эту церковь которую сжег Варг, ее кстати отстроили, и она совсем рядом с лыжной меккой Норвегии где катается чуть ли не весь город. И я как то ощутил себя слегка одураченным. И вот те часы юности проведенные за поиском смысла в разном пилилове в том числе и Варга, мне показались такими тупыми и бесполезными, что честное слово, лучше б рисовал или учил еще какие скиллы которые помогли бы в будущем. А еще осознал (раньше просто не задумывался) что тот протест против религии, был такой себе крестовый поход против детей. Норвежская церковь это же не РПЦ, а мне блэк виделся чем то по типу ГО 80-х. Или как о них писали. Протесты против системы, запреты, преледования, сильные парни не останавливаются итд. Варг сжег памятник истории, полчил две недели или месяц тюрьмы и назидание пальцем. И вот поэтому перестал слушать. И это личная история, типа сам дурак, раз не понимал. Пишу это потому, что из текста часто не совсем понятна предыстория решения и не хочется выглядеть захватчиком капитолия с рогатым шлемом на голове. Короче закрыл для себя гештальт)
ElectricRetard
Ну ты что, два и два сложить не можешь? Именно благодаря деятельности Варга и его товарищей Норвегия потеряла влияние со стороны Ватикана.
Starbreaker
hansi_hrb
----------------ну вот в свои 16 я так и складывал)
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