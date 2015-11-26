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Вокалист SACRED REICH : «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»



Вокалист SACRED REICH Phil Rind выдал пламенную речь в отношении тех, кто шестого января напал на Символ демократии — Капитолий:



«Не могу поверить, сколько людей до сих пор не понимает. Как будто многие из вас никогда не читали наши тексты и не понимали их.



Мы знаем, что наша политическая система прогнила до основания. В этом нет ничего нового. Но тупые расистские засранцы, вторгшиеся в Капитолий, сделали это, чтобы поддержать тупого расистского лживого президента. Другой причины нет.



Они не пытаются спасти Америку, они уничтожают ее для телеведущего реалити-шоу, который станет худшим президентом в истории.



Если вы являетесь частью культа Трампа, не стесняйтесь отписаться. Нам по$#й.



Если вы не видите белого превосходства, которое пронизывает эту страну, я предлагаю вам открыть глаза и внимательно посмотреть вокруг. Прочтите книгу "White Fragility". Но если вы этого не видите, то, наверное, потому что не хотите. Может, вам стоит послушать "One Nation"».



Одного сообщения ему показалось мало, и он решил добавить:



«Если вы не видите разницы между БэЛэМэ, топящих за безоружных чёрных, которых десятилетиями расстреливала полиция по всей стране, и вооружёнными белыми националистическими внутренними террористами, штурмующими Капитолий, чтобы остановить выборы в поддержку тупого, расистского, лживого президента, то, несомненно, ОТПИСЫВАЙТЕСЬ, СТАВЬТЕ ДИЗЛАЙКИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ НАС... ДА ЧТО УГОДНО.



Это не имеет значения.



Мы — за правду. Мы поддерживаем БэЛэМЭ, потому что чёрные жизни так же важны, как и жизни белых.



Мы поддерживаем всех, кто выступает против фашизма, где бы он ни поднимал свою уродливую голову.



Мы поддерживаем рабочих, профсоюзы, организаторов, активистов, борющихся за работу, и угнетённых людей по всему миру.



Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество и всех маргиналов, которые имеют право быть и жить именно так, как они выбирают.



Мы выступаем против коррумпированных правительств и политиков, которые набивают свои карманы за счёт людей, которых они должны представлять.



Есть, бл#$ь, ещё какие-нибудь вопросы?»







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