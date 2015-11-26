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Sacred Reich

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14 янв 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»

8 янв 2021 : 		 Переиздания SACRED REICH выйдут зимой

29 окт 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

13 авг 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

4 июн 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Да Трамп — расист!»

24 мар 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

17 мар 2020 : 		 Умер бывший гитарист SACRED REICH

4 фев 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я люблю Берни!»

1 сен 2019 : 		 Фронтмен SACRED REICH о новом альбоме

26 авг 2019 : 		 Видео с текстом от SACRED REICH

19 июл 2019 : 		 Новое видео SACRED REICH

19 июн 2019 : 		 Новый альбом SACRED REICH выйдет в августе

2 апр 2019 : 		 Новая песня SACRED REICH

28 мар 2019 : 		 SACRED REICH завершили запись

25 фев 2019 : 		 SACRED REICH сменили гитариста

12 фев 2019 : 		 SACRED REICH выпустят новый альбом летом

19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH
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Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»



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Вокалист SACRED REICH Phil Rind выдал пламенную речь в отношении тех, кто шестого января напал на Символ демократии — Капитолий:

«Не могу поверить, сколько людей до сих пор не понимает. Как будто многие из вас никогда не читали наши тексты и не понимали их.

Мы знаем, что наша политическая система прогнила до основания. В этом нет ничего нового. Но тупые расистские засранцы, вторгшиеся в Капитолий, сделали это, чтобы поддержать тупого расистского лживого президента. Другой причины нет.

Они не пытаются спасти Америку, они уничтожают ее для телеведущего реалити-шоу, который станет худшим президентом в истории.

Если вы являетесь частью культа Трампа, не стесняйтесь отписаться. Нам по$#й.

Если вы не видите белого превосходства, которое пронизывает эту страну, я предлагаю вам открыть глаза и внимательно посмотреть вокруг. Прочтите книгу "White Fragility". Но если вы этого не видите, то, наверное, потому что не хотите. Может, вам стоит послушать "One Nation"».

Одного сообщения ему показалось мало, и он решил добавить:

«Если вы не видите разницы между БэЛэМэ, топящих за безоружных чёрных, которых десятилетиями расстреливала полиция по всей стране, и вооружёнными белыми националистическими внутренними террористами, штурмующими Капитолий, чтобы остановить выборы в поддержку тупого, расистского, лживого президента, то, несомненно, ОТПИСЫВАЙТЕСЬ, СТАВЬТЕ ДИЗЛАЙКИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ НАС... ДА ЧТО УГОДНО.

Это не имеет значения.

Мы — за правду. Мы поддерживаем БэЛэМЭ, потому что чёрные жизни так же важны, как и жизни белых.

Мы поддерживаем всех, кто выступает против фашизма, где бы он ни поднимал свою уродливую голову.

Мы поддерживаем рабочих, профсоюзы, организаторов, активистов, борющихся за работу, и угнетённых людей по всему миру.

Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество и всех маргиналов, которые имеют право быть и жить именно так, как они выбирают.

Мы выступаем против коррумпированных правительств и политиков, которые набивают свои карманы за счёт людей, которых они должны представлять.

Есть, бл#$ь, ещё какие-нибудь вопросы?»

SACRED REICH



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КомментарииСкрыть/показать 39 )

Magyar


14 янв 2021, 15:17		И еще одна бывшая неплохая группа в игнор. Отписаться от вас, говорите? Конечно отпишусь, когда на пейсбуке те два аккаунта разбанят, с мерзкими белемеее мне не по пути от слова совсем.

НELLECTOR


14 янв 2021, 15:24		Ты здесь в России реально перестанешь слушать американскую команду из-за того, что её американский вокалист не любит бывшего американского президента?

Magyar


14 янв 2021, 15:31		Легко. Если мне противно ощущать общность с людьми, даже таким способом, как прослушивание. Такие есть, перечислять всех не буду.

Chillato


14 янв 2021, 15:32		так вокалист сам просит отписаться. Тем более, если он идиот - зачем слушать его песни? Без политики, просто чувак делит всю свою аудиторию на два лагеря - и шлет нахер одну половину. По-твоему он не идиот? Завтра он пошлёт нахер всез, кто пьёт пепси, а не колу. Послезавтра всех у кого яблоко, а не андроид. А потом этот дурачок будет искренне удивлён - почему это его клипы и 100 тыс просмотров набрать не могут

Максим.Игоревич


14 янв 2021, 15:56		Бедные, бедные российские митолизды... С каждым днём всё меньше групп, которых можно поддерживать, и всё больше толерастов-блмщиков-антитрампистов... Глядишь, им так скоро никого уже слушать нельзя будет, кроме Теда Нюджента и Iced Earth...

Magyar


14 янв 2021, 16:04		Iced Earth вчера первый альбом слушал. Необычно и интересно, странно, как я эту группу упустил из виду в свое время, когда слушал thrash metal в годы своей юности.

Что до того, кого слушать - исполнителей масса, не все прониклись толерастией и прочей херней. А главное, еще меньшее количество из тех, кто прониклись, открыто посылает нахер своих слушателей.

GeraldFromRivia


14 янв 2021, 16:12		Magyar, при том, что первый альбом у Iced Earth сыроват и не так крут, как последовавшие по нарастающей за ним релизы вплоть до начала нулевых, тебя ждет гора отменного музла и приятных впечатлений.

hansi_hrb


14 янв 2021, 16:22		Казалось бы, в интернете тонны знаний, но люди тупеют на глазах до такой степени что даже обезьяны умнее некоторых. Эволюционировали книги, сценарии, творчество наполнилось полутонами где нет однозначно хороших или плохих героев, даже мейнстримовые мстители и те какую никакую глубину заложили в последние две части... Даже реперы в баттлах эволюционировали и оперируют словарным запасом и мыслями на уровне неплохих писателей, а потребители типа интеллектуальной музыки, (от классики же все эти гитарные дроч-запилы) деградировали как в визуальном, так и в смысловом плане. Вот взять к примеру то что говорит Максим. Не тот что умер и хуй с ним, а вот Игоревич. То есть если не поддерживаешь БЛМ, то значит поддерживаешь Трампа. А то что БЛМ, как и современный феминизм, не несут идею равенства, а просто занимаются гибридной войной и унижением не действительно расистов, а всех белых и мужков, это конечно неправда. Сразу лепятся ярлыки - совок, правый, нацист и тд. Можно ли отказатьься слушать тех или иных людей, вполне. Я вот после того как узнал, что металлика меняет тексты и в частности изменила в угоду БЛМ мастер оф паппетс прекратил их слушать. Мне не нравятся лицемеры и люди занимающиеся подменой понятий. Даже Фред гитарист извинившийся перед теми кого задел в своих умеет ли выглядит куда пристойнее. Музыки хорошей, котоорая не впадает в крайности и не потворствует той или иной идеологии сейчас полно, и потому выразить свою позицию можно без ущерба для самого себя. Кто то не приемлит Путина и КГБ, кто то БЛМ и их адептов. Это нормально. А те кто называет Трампа популистом и опускает личные предвыборные обещания Байдена, как минимум лицемер, потому как популизма там ничуть не меньше.

hansi_hrb


14 янв 2021, 16:29		И даже более чем уверен, что данный музыкант решил просто хайпануть на теме и на самом деле, ничего он не делает кроме как транслирует слова в интернет. Интересно как он поддерживает рабочих и профсоюзы, хотя в штатах случае угнетения их прав не менше чем убийства черных. Из особо громких суд за договорняки между Эпплом Адобом и Амазоном и Фейсбуком. Забастовки на Амазоне, драконовские контракты учитывающие только интересы владельцев бизнеса итд. И как он их поддержал интересно? Твитом? Репостом. Как он выступил против коррупции? В песне которую послушали две обоссаных куртки и три обосраных пары штанов в баре? Мда. Вот Бред Питт помогал строить дома после наводнения. Джордж Майкл жертвовал деньги. Джоли усыновляла детей, Кинг построил школу, стадион и оплачивал счета бедных в своем городе. Что сделал этот хер? Может я конечно чего не знаю, но пока это просто слова очередного пустобреха.

Family Ghost


14 янв 2021, 16:38		>>>металлика меняет тексты и в частности изменила в угоду БЛМ мастер оф паппетс

Эт че за факт?

Petrovich Sexyy


14 янв 2021, 16:53		"Эт че за факт?"

Да, мне вот тоже интересно. Сейчас срочно побегу переставать их слушать.

hansi_hrb


14 янв 2021, 16:54		http://www.deathmetal.org/news/metallica-removes-problematic-language-from-master-of-puppets/

Ну например. Хеллектор еще писал, что они меняют тексты и на сайте были какие то новости об этом.

hansi_hrb


14 янв 2021, 17:01		Сейчас срочно побегу переставать их слушать.
--------------------

Ну дело такое. Я ж не говорю, что мой поступок правильный или единственно верный. И я ж не выхожу с плакатами или лицом Джона Шаффера с той фотки - прочь всех продажных итд. Каждому свое. Но мой личный небольшой протест и позиция вполне допустима. И да, я не за Трампа и не за коммунизм. Но и политика США мне не нравится. Имею право!)

hansi_hrb


14 янв 2021, 17:03		А молчать это как с феминизмом, пока дрочеры посмеивались над деанонимизоваронными порно актрисами и обсуждали стоит ли встречать девушку в аэропорту, феминизм в россии стал вполне мужененависническим движением, который в будущем вполне выродится в новых БЛМ или еще какую сегрегацию.

Corpsegrinder04


14 янв 2021, 17:27		Лгбтшники лютуют.

ElectricRetard


14 янв 2021, 17:34		Ханси, вот кроме этой ссылки 0 информации в инете об изменении лирики, сам пишешь про эволюцию и все такое, а повелся на утку, ай-ай-ай)

>И как он их поддержал интересно? Твитом? Репостом.
Ну и да, Sacred Reich достаточно бичевая группа. Им бы на обед семье накопить, какая поддержка? Трансляция идеи через музыку более чем достаточно. Это не Метла с ее миллионами.

>феминизм в россии стал вполне мужененависническим движением, который в будущем вполне выродится в новых БЛМ или еще какую сегрегацию.
Сам эту хуету не перевариваю, но не преувеличивай)
Я достаточно много взаимодействую с людьми которые вертятся в фем. кругах, так вот вне этих самых кругов всем на них насрать. Да и адеквато(к?)(терш?) там хватает.

ElectricRetard


14 янв 2021, 17:50		Блять, прочитал целиком ссылку, это даже не утка, а вообще стебная статья)

The new lyrics will be:

Manager of Equals I’m cutting your hours
Shattering your 401(k) and burning your dreams
Caught in a meeting, you can’t do a thing
Just file your TPS reports so I hear you scream

hansi_hrb


14 янв 2021, 17:52		а повелся на утку, ай-ай-ай)
------------------
Допустим это утка, и если так я вполне признаю что был неправ, с меня не убудет. Насчет бичевой группы. Ну если ты бич, тогда и выражайся соответственно, бери смыслом, а не лозунгами. Как ранние РАДМ Трансляции идеи через их музыку я вообще не вижу если честно.
Я не преувеличиваю, существование блоггеров имеющих от сотен тысяч до миллионов, это сейчас уже сила, не говоря о будущем. Адекватные есть но мало. А если взять америку, где вполне себе расистск-эйджистские заявления по типу тех что делает Бри Ларсон или рецензии после Джокера, по типу да нахуй наблюдать за страданиями белого гетеросексуала, это раскол и расовая ненависть. И все такие вещи, ко1торые поддерживаются в том числе и бичами, ничего не приносят равенству, а только умножают ненависть и нетерпимость. И в этом плане все эти БЛМ феминисты, нацисты, Куаноны, инселы и трамписты, одного поля ягоды, которые производят весьма крутой эффект. О невероятной поляризации общества сейчас говорят очень многие умные люди, и именно благодаря тому что даже бичи поддерживают тупизну и новый нацизм, будут все новые и новые проблемы.

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 17:54		Стращать народ возможными ужасами российского феминизма в будущем на фоне того, как уже много лет подряд существует МГ - это реально недавний мем "мел гибсон с христом")

Ну и да, начать с пафосного диалога про обезьян, которые не умеют читать, а закончить тем, что перестал слушать металлику на основе тупого интернет-троллинга, который раскрыт даже в каментах к этой статье - это просто ирония максимального уровня! Снимаю шляпу, даже лучше нарочно бы придумать не смог)

ElectricRetard


14 янв 2021, 17:58		Блять. Ну может вокалист Sacred Reich чутка глуповат, чутка наивен. Верит во все "хорошее" против всего "плохого". Как это музыки то касается?
Если бы я переставал слушать группы после каждого тупорылого заявления музыканта, я бы давно завязал с музыкой вообще и сосал пиво под пение глухарей.

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 17:59		Кстати, по поводу исключения из собственной жизни различных творцов у меня есть вот какое смущение.
Не все перфекционисты, понимаю, и далеко не все вообще способны вести себя логично и последовательно. Однако...

Думаю, ни для кого не секрет, что так или иначе БЛМ и весь прочий либерализм нынче поддерживают хотя бы путём простого перепоста или лайка две трети всех мейнстрим-музыкантов, и наверное почти весь мейнстрим-кинопром в полном составе.
Не все разумеется пишут разгромные посты, как вот этот чувачок, но уж точно мало кто осмелится пойти против повестки.
Я это к тому, что тогда их тоже надо исключать) Слушать только истинных бунтарей и смотреть только подобных Фон Триеру или что-то такое...

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:01		А иначе как-то совсем непоследовательно выходит.
Вынимать из плейлиста только самых ярко орущих, когда на деле какие-то одобрения этому движению сто процентов выразило летом до половины групп из вообще всего музыкального мира)

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:02		Да и разумеется никакой Ласт оф Ас не запускать никогда в жизни!)
И вообще никакой ААА-проект по сути. Там никто не может позволить себе НЕ поддерживать либерализм, если конечно хочет работать дальше)

ElectricRetard


14 янв 2021, 18:03		>Вынимать из плейлиста только самых ярко орущих
А так как самых орущих определяют ваши новостные заголовки, предлагаю начинать прививать людям хороший вкус. Требую пост про то что Ross The Boss и Brothers Of Metal поддерживают BLM. Для начала.

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:05		Сорри, новости в стиле "Мастер оф Эквалити" у нас только один раз в году, в апреле!
Да и то кажется уже всем надоело...

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:06		Но, кстати, раз уж тут крайне опытные пользователи ведутся на такую жирноту, то я обещаю подумать над масштабным камин-аутом кого-то чрезвычайно ортодоксального трушного к весне.

hansi_hrb


14 янв 2021, 18:08		Стращать народ возможными ужасами российского феминизма
---------------
Я не стращаю, а выражаю мнение, с которым вполне можно не соглашаться и оспаривать. Насчет троллинга, это как раз меня и характеризует как человека вменяемого, умеющего признать свою неправоту, а не отстаивающего ошибки с пеной у рта.
А насчет исключения, это как я уже написал дело исключительно личное. И заметь, что речь не шла о бунтарстве или трушности. Я вполне понимаю людей, которые говорят, в моей жизни были белые скоты. Или евреи скоты, или немцы. И делятся опытом. Но обобщения, по которому, все белые или все мужики есть потенциальные насильники, родственники рабовладельцев или люди с однозначными привелегиями, это неправильно. Так как страдают в этой жизни все. Есть масса нейтральных творцов или людей которые выражают свою позицию нормально. Да по той же причине я перестал слушать например Бурзум и не жалею.

ElectricRetard


14 янв 2021, 18:08		Одобряю! Возможность перевода обсуждаемой статьи я бы тоже взял на заметку.

Одна только финальная строчка "focusing instead on social justice topics and hair dye" чего стоит.

Flaming


14 янв 2021, 18:12		У меня есть сборник Наджента и альбомы Damn Yankees.
Продолжать слушать буду, хоть дед и брызжет враньем и фуфлом.

А вообще борьба переходит в пике.
У вонючих уголовников не осталось никаких средств, кроме как мучать и стрелять. А сила действия равна силе противодействия. И даже может превысить ее.
Чем кончится - да чем и всегда кончалось.
Самозастреленной башкой фюрера да нюрнбергским процессом.
Для уголовного говна иного унитаза не изобретено.

hansi_hrb


14 янв 2021, 18:17		Насчет ужасов феминизма, в украине вот например запад ненавидел восток и наоборот. Можно конечно сказать что это тянулось еще со времен ссср и сказаний о бандеровцах, но не совсем так. Сравнительно молодое поколение, как вот я, росли на обычных рассказах и пошутейках о том, что на западе одни скоты и людоеды. А у них, я лично такое слышал в свой адрес, хватало мнений что на востоке одно быдло и уголовники. Ну и так шутка за шуткой раскол рос, потом подогрелся на майдане, а потом нормально вылился как прекрасный повод подпитывающий войну. Ну это такое. Мел гибсон на кресте.

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:22		Судя по текущему положению дел в России, назревающий раскол между феминистками и МГ-шниками - это последнее, о чём я бы стал беспокоится)

hansi_hrb


14 янв 2021, 18:26		Ну блин, я же не говорю что это проблема первой важности. БЛМ вполне вероятно тоже не самое что есть сейчас в Америке. Я просто провожу параллели. И где то краски в моем пространстве могут вполне быть более сгущены чем в реальности или в мнении другого человека.

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:27		А так я лично знал одного человека, который проклял Блеки Лоулесса и его группу после того, как он стал христианином и по религиозным соображениям перестал исполнять Фак лайк а бист.
Кажется, даже все винилы распродал с дисками)

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:31		Ханси

Да это понятно)
Мне кажется, что если бы я жил в Норвегии, я бы тоже сильнее переживал по поводу Трампа, феминизма и прочих повесточек.
Однако, когда оглядываешься вокруг на имперскую действительность... Честное слово, лучше бы Трамп и феминизм.

hansi_hrb


14 янв 2021, 18:34		Однако, когда оглядываешься вокруг на имперскую действительность... Честное слово, лучше бы Трамп и феминизм.
----------------

Полностью согласен)

hansi_hrb


14 янв 2021, 18:48		А так я лично знал одного человека, который проклял Блеки Лоулесса.
------------------
Я вот когда переехал и стал интересоваться местной культурой, то честно говоря был удивлен, насколько ничтожную долю тут занимает христианство и вообще все что связано именно с этой религией. Ходил по разным местам где тусовались и росли блэкстеры, видел эту церковь которую сжег Варг, ее кстати отстроили, и она совсем рядом с лыжной меккой Норвегии где катается чуть ли не весь город. И я как то ощутил себя слегка одураченным. И вот те часы юности проведенные за поиском смысла в разном пилилове в том числе и Варга, мне показались такими тупыми и бесполезными, что честное слово, лучше б рисовал или учил еще какие скиллы которые помогли бы в будущем. А еще осознал (раньше просто не задумывался) что тот протест против религии, был такой себе крестовый поход против детей. Норвежская церковь это же не РПЦ, а мне блэк виделся чем то по типу ГО 80-х. Или как о них писали. Протесты против системы, запреты, преледования, сильные парни не останавливаются итд. Варг сжег памятник истории, полчил две недели или месяц тюрьмы и назидание пальцем. И вот поэтому перестал слушать. И это личная история, типа сам дурак, раз не понимал. Пишу это потому, что из текста часто не совсем понятна предыстория решения и не хочется выглядеть захватчиком капитолия с рогатым шлемом на голове. Короче закрыл для себя гештальт)

ElectricRetard


14 янв 2021, 18:52		>И я как то ощутил себя слегка одураченным.
Ну ты что, два и два сложить не можешь? Именно благодаря деятельности Варга и его товарищей Норвегия потеряла влияние со стороны Ватикана.

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 янв 2021, 18:54		Уговорили, к апрелю надо что-то сочинить про Варга.

hansi_hrb


14 янв 2021, 18:57		Ну ты что, два и два сложить не можешь? Именно благодаря деятельности Варга и его товарищей Норвегия потеряла влияние со стороны Ватикана.

----------------ну вот в свои 16 я так и складывал)


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